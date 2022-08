Covid-19: Los nuevos protocolos de los CDC para volver a la normalidad

La pandemia por Covid-19 ha tenido una evolución en la que se han visto vacunas, nuevos síntomas, más variantes y menos muertes, sin embargo, el virus aún continúa transmitiéndose entre la población, pese al paso del tiempo.

En un inicio, poco se sabía sobre la enfermedad que comenzaba a propagarse, incluso muchas personas cayeron en información falsa, pues ante el desconocimiento y la incertidumbre, era difícil encontrar claridad.

Sin embargo, el panorama ha sido alentador con la aparición de las vacunas, ya que esto redujo significativamente las hospitalizaciones e incluso las muertes, lo que estaba rebasando a los sistemas de salud a nivel mundial y propiciando una angustia generalizada.

Tras dos años de pandemia, aún continúan apareciendo nuevas variantes. | FOTO: Pexels

Las actualizaciones de los protocolos de los CDC

En este contexto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos actualizaron sus protocolos y relajaron algunas medidas, ya que ahora el virus presenta menor riesgo de enfermedad grave, hospitalización y fallecimientos, a diferencia de los primeros meses de la pandemia.

En este sentido, los CDC ya no recomiendan realizar pruebas de detección en escuelas para que los alumnos pudiera permanecer pese a no tener síntomas, no obstante, aún sigue siendo recomendable en otros entornos de alto riesgo, como asilos, prisiones y refugios para personas sin hogar.

El desarrollo y aplicación de vacunas ha ayudado a que la enfermedad no se complique. | FOTO: Pexels

Entre otra de las pautas que destacan, se encuentra la que señala que las personas que no están vacunadas ya no necesitan ponerse en cuarentena si han estado expuestas al virus, ahora se recomienda que estas personas usen cubrebocas durante 10 días y se hagan la prueba el quinto día.

Greta Massetti, jefa de la Rama de Prevención y Epidemiología de Campo de los CDC, señaló: “Esta guía reconoce que la pandemia no ha terminado, pero también nos ayuda a llegar a un punto en el que el Covid-19 ya no interrumpa gravemente nuestra vida diaria."

Aún se recomienda el uso de cubrebocas. | FOTO: Pexels

Otras medidas

Los CDC siguen teniendo muy presente que persisten los contagios, por lo que aún fomentan las pruebas para detectar el virus en quienes presenten síntomas y sus contactos cercanos, así como los que den positivo, deberán quedarse en casa por lo menos cinco días y usar cubrebocas 10 días más. El aislamiento para quienes presentan dificultades para respirar y fueron hospitalizados será de al menos 10 días.

Los niños mayores de dos años deben usar cubrebocas. | FOTO: Pixabay

Cabe destacar que los niños menores de dos años no deberán usar cubrebocas. Asimismo, la guía es la misma para quienes ya están vacunados y quienes no.

