Ex reina de belleza es golpeada, rociada con gasolina y quemada hasta morir

Yuliana Estacio Cortés, la princesa del certamen de belleza el “Reinado del Fuego” del distrito colombiano de Tumaco en el departamento de Nariño fue víctima de feminicidio en manos de su pareja quien la asesinó luego de golpearla, rociarla con gasolina y quemada hasta que perdiera la vida.

El ataque sucedió en la vereda “Palpi La Playa” en el municipio de Olaya Herrera (Nariño). Luis Estacio, un familiar de la víctima, relató que la pareja estaba en una fiesta y de pronto se fueron de ella por estar discutiendo, según informó el medio local Canal 1.

Agregó que Yuliana era víctima de violencia intrafamiliar por parte de su pareja, quien incluso llevaba meses golpeando a la ex reina de belleza quien buscaba apoyo con otra familiar.

“O sea que se encerraron ellos dos y ahí que le prendió gasolina… él también ya varios días y meses que le había pegado, la tenía como su metida; no sé muy bien, porque ella siempre me decía, 'a la familia de mi tía, le decía que hay que ir para allá, me pegó'”, dijo Luis Estacio.