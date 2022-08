Mamá corta la cara a maestra de su hijo al verla en un bar; el desenlace fue fatal

En Gales, una mujer identificada como Kelly Thomas fue arrestada tras atacar a la maestra de secundaria de uno de sus hijos, luego de que la encontró en un bar. La educadora aseguró que tras la agresión, su vida cambió tanto emocional como físicamente.

Kelly Thomas de 38 años de edad, es mamá de dos hijos, uno de ellos es alumno de la maestra con la que comenzó a discutir cuando ambas se encontraron dentro un pub en la ciudad portuaria de Cardiff. El ataque quedó grabado en una de las cámaras de seguridad del lugar.

En el clip, se ve a la madre de familia hablar cerca de la maestra, ambas están paradas y parece que comienzan a discutir. De pronto, la mamá de los dos hijos toma el vaso donde aún tiene su bebida alcohólica y le derramaba el líquido en su cara.

Sin embargo, no conforme con aventarle el alcohol, la furiosa mamá ahora golpea con el vaso de vidrio a la maestra, el cual en el momento de impactarse, se rompió en su rostro dejándola gravemente herida.

El ataque marcó de por vida a la maestra

La Corte de la Corona de Cardiff Crown escuchó cómo Kelly arrojó su bebida a la cara de la maestra de secundaria antes de empujar el vaso en su cara, lo que dejó a la víctima con cicatrices de por vida, reportó el medio local Walesonline. El motivo del ataque no se dio a conocer.

Tras ser herida, la maestra -cuyo nombre no fue revelado- fue llevada al hospital más cercano para tratar sus múltiples heridas que cortaron su rostro. Al respecto, la educadora declaró:

“El incidente realmente afectó mi día a día, tengo una cicatriz física y el daño psicológico es significativo. Realmente luché por aceptar lo que sucedió y cómo me dejó sintiéndome. Tengo flashbacks y puedo recordar a la gente diciendo 'Oh, Dios, mírala a la cara’”, dijo la maestra.

Las mujeres se encontraron en un bar. Foto: Walesonline

Y agregó: "Mi cicatriz ha cambiado la forma en que me veo a mí mismo, era una persona sociable, pero ahora tengo crisis nerviosas antes de ir a cualquier parte. Lo veo cada vez que me miro en el espejo y he perdido mucha confianza".

La maestra aseguró que vive con constantes nervios y sale asustada a las calles. "Estoy confundida, por qué ocurrió el incidente y lucho con mis emociones".

Por su parte, la agresora admitió sentirse avergonzada y horrorizada por su comportamiento al admitir que atacó a la maestra, por lo cual deberá ir a sesiones de control de ira y pagar una multa de 600 libras esterlinas en compensación. Además no deberá acercarse a la víctima por cinco años.

