Nuevo ciclo escolar en Estados Unidos afronta escasez de profesores

El inicio del curso escolar en Estados Unidos afronta este año las consecuencias de un problema creciente y exacerbado por la pandemia, la falta de profesores, con una media prevista de tres vacantes en los colegios públicos que ha provocado huelgas y búsqueda de soluciones innovadoras para remediarlo.

El hartazgo del profesorado se mide en cifras: 90% dicen estar desanimados y 55% planea retirarse antes de la edad de jubilación, debido precisamente a la epidemia, según una encuesta de enero de la Asociación Nacional de Educación (NEA).

"Los profesores están experimentando un nivel de desgaste que no habían registrado antes y no sólo se debe al COVID-19, que sólo lo ha subrayado. Ya estaban en un punto de agotamiento que ahora está afectando a su salud y a su familia. No reciben el respeto que merecen y se están yendo", dijo la fundadora de la asociación The Teacher's Resource, Sonya Battle.