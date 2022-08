Abogado golpeó hasta la muerte a su ex esposa frente a sus hijos

Un abogado de Dakota del Norte supuestamente golpeó a su ex mujer hasta matarla en Minnesota mientras ella se aferraba al más pequeño de sus cinco hijos y otros dos gritaban pidiendo ayuda, según la Oficina del Sheriff del Condado de Marshall. Se trata de Anders Odegaard, de 31 años, y Carissa Odegaard, también de 31 años, quienes se divorciaron el año pasado, según los registros judiciales.

El niño más pequeño, de 2 años, estaba tan traumatizado que no respondió a las preguntas de los oficiales después de que tuvieran a su padre bajo custodia y llevaran a su madre al hospital.

En una disputa por la custodia, él supuestamente se negó a dejar que ella llevara a sus hijos a la iglesia y se produjo el mortal incidente. Dos de sus hijos salieron corriendo, señalaron a un desconocido y le rogaron que llamara al 911 "porque su madre estaba sangrando mucho y necesitaba ayuda", según la denuncia.

El asesino podría enfrentar hasta 40 años en prisión. Foto: Especial.

Encontraron al criminal sólo en ropa interior

El primer agente que acudió al lugar encontró a Anders Odegaard en la cocina, sólo en ropa interior, con sangre en la cara y en el pelo. Carissa Odegaard no respondía y estaba tumbada en una puerta, con un charco de sangre alrededor de la cabeza.

El ayudante del sheriff le pidió que le explicara la situación. "No me siento bien", respondió Odegaard, según la denuncia. El ayudante del sheriff comprobó que Carissa Odegaard no respiraba. Esposó al ex marido e intentó realizar la reanimación cardiopulmonar a la víctima. Notó un "traumatismo craneal grave" y llamó a una ambulancia.

El niño de 9 años dijo a los investigadores que vio a su padre golpear a su madre con un cuchillo o una espátula en la cabeza momentos antes de salir corriendo. Tres hermanos, de 9, 8 y 2 años, estaban dentro durante el ataque. Otros dos hermanos estaban fuera en el coche de su madre y se salvaron de presenciar lo ocurrido.

Odegaard se enfrenta a una pena máxima de 40 años de prisión si es declarado culpable del cargo de asesinato en segundo grado. Los fiscales también buscan cargos agravados porque "la víctima fue tratada con especial crueldad" y porque hubo múltiples testigos infantiles.

