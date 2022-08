"Activista" antiaborto es detenido tras intentar abusar de un menor en Texas

Un hombre que trabajaba como director político en uno de los mayores grupos de defensa antiabortista de Texas, “Texas Right to Life”, ha sido detenido tras ser atrapado por una operación en línea contra pedófilos, según la policía.

Bowen habría contactado a un menor en Internet "con la intención" de mantener "contacto sexual o relaciones sexuales o relaciones sexuales desviadas". Sus interacciones con el niño eran en realidad parte de una operación policial encubierta, y nunca hubo peligro para ningún menor de edad, dice la policía.

Las autoridades dijeron que Lucas "Luke" Bowen fue detenido "en el lugar de los hechos", lo que significa que tenían suficientes pruebas de sus intercambios en línea para poder arrestarlo sin una orden judicial.

El sujeto de declaró como "no culpable". Foto: Especial.

Institución antiaborto se deslinda de él

Bowen ha sido despedido de Texas Right to Life, que también ha comenzado a eliminar las menciones a él de su sitio web. Aunque el antiguo director político y tesorero participó en programas destinados a animar a los estudiantes universitarios a convertirse en “defensores de la vida”, un portavoz de la organización dijo que "no estaba involucrado con menores en nuestros programas para jóvenes".

El grupo es uno de los principales grupos antiabortistas del país y es conocido por establecer objetivos y agendas antiabortistas para otros estados, así como por donar grandes sumas a candidatos antiabortistas.

Bowen fue acusado el 3 de agosto de un delito de segundo grado, y podría enfrentarse a 20 años de prisión. El abogado de Bowen defendió a su cliente diciendo que "esta investigación gira en torno a un supuesto menor ficticio creado por las fuerzas del orden y publicado en Internet. No hay una víctima real en el caso".

Los registros judiciales muestran que Bowen se declaró no culpable del cargo de solicitación el 16 de agosto y comparecerá de nuevo ante el tribunal el 22 de septiembre.

