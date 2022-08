Trabajadora sexual salva a niña de 7 años que era abusada por un policía militar

Un policía en Argentina que buscaba cumplir con una de sus fantasías fue detenido gracias a que la mujer que había contratado para que le enviara contenido erótico lo denunció al descubrir que abusaba sexualmente de su hijastra de 7 años de edad.

El caso ocurrió en la ciudad de Tartagal ubicada en la provincia de Salta cuando el abusador identificado como T.V. , un gendarme de 35 años de edad y estudiante de derecho oriundo de Buenos Aires, fue descubierto en el momento cuando a través del chat que tenía con su clienta, mostró el momento cuando abusaba de la niña.

La mujer relató que fue contactada por el policía para contratar sus servicios eróticos por 8 mil pesos argentinos. Durante sus chats, el hombre le contó que en varias ocasiones había abusado de su hijastra, por lo que ahora quería hacerlo mientras la mujer los viera, esa fue la propuesta que le hizo a la trabajadora.

La mujer accedió al creer que solo se trataba de la imaginación de su cliente; sin embargo, vio que decía la verdad. En ese momento, le pidió una foto de su cara al abusador, pero no lo logró. Entonces la mujer buscó datos del policía en la web hasta que lo ubicó en las redes sociales, según informaron medios locales.

Tras ubicarlo en las redes sociales, la mujer se dio cuenta de la profesión de aquel hombre. Además tenía fotos que se tomó junto con la niña abusada y con otros menores de edad. Al localizar a su pareja, la trabajadora de contenido erótico contactó a la mamá de la niña para contarle lo que pasaba.

“Cuando me di cuenta de lo que realmente estaba sucediendo con este tipo, me contacté con la mamá de la nena, le dije que como madre que soy le pedía por favor que la proteja de este degenerado y lo único que me pidió es que no lo vaya a denunciar y no cuente nada”, contó la indignada mujer.