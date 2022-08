Más de 6 mil pizzas congeladas salen del mercado tras estar contaminadas con "materiales extraños"

El Servicio de Seguridad e Inspección Alimentaria (FSIS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, ha emitido una alerta luego de retirar 6,256 pizzas congeladas del mercado, debido a que había sospechas de que fueron contaminadas con “materiales extraños”.

Las pizzas que fueron retiradas del mercado son pertenecientes a la marca Home Run Inn Frozen Foods y aparentemente fueron distribuidas en un establecimiento de Woodridge, en el estado de Illinois. Según las autoridades, se retiró el producto después de "recibir quejas de consumidores que informaban que habían encontrado metal en la pizza de salchicha".

Las pizzas son de la marca Home Run Inn Frozen Foods. Foto: Pixabay

De acuerdo con la agencia estatal, los alimentos retirados corresponderían específicamente a la referencia de Chicago’s Premium Pizzeria Deluxe Sausage Classic Pizza y son de la variedad Deluxe Sausage Classic, cuya fecha de caducidad es el 3 de diciembre de 2022, con estampado "EST. 18498-A".

“El problema se descubrió cuando la empresa notificó al FSIS que había recibido quejas de consumidores que informaban que se había encontrado metal en la pizza. No ha habido informes confirmados de lesiones o reacciones adversas debido al consumo de estos productos. Cualquier persona preocupada por una lesión o enfermedad debe comunicarse con un proveedor de atención médica”, explicó la FSIS.

No hay reporte de reacciones adversas por su consumo. Foto: Pixabay

Las autoridades piden ubicar estas pizzas que se venden congeladas, para evitar consumirlo si es que ya se compró, o si no informar a las autoridades si se encuentra en otro establecimiento. "Se insta a los consumidores que hayan adquirido estos productos a no consumirlos. Además, se insta a los distribuidores y minoristas a no vender estos productos. Estos productos deben desecharse o devolverse al lugar de compra".

Hasta el momento no se han reportado casos de lesiones o reacciones adversas debido al consumo de estos productos. “Cualquier persona preocupada por una lesión o enfermedad debe comunicarse con un proveedor de atención médica”, dice la FDA.



Sigue leyendo

Anciana fue devorada por un caimán tras resbalar a estanque mientras practicaba jardinería

¿En qué consiste el "Operativo Bitácora"? Gobernador de Baja California Sur lo explica