¿Existe relación entre las vacunas contra el Covid-19 y la alteración del ciclo menstrual? Nuevo estudio lo explica

Las vacunas contra el Covid-19 comenzaron a circular en varios países desde finales de 2020, casi 10 meses después de que el virus se propagó por todo el mundo.

Una de las incógnitas de las que poco se habla es la relación de las vacunas con el ciclo menstrual, pues se ha hablado de efectos secundarios como fiebre, dolor de cabeza y de cuerpo, sin embargo, algunas mujeres han reportado cambios en su ciclo menstrual.

La vacuna contra Covid-19 y el ciclo menstrual

Los estudios al respecto son escasos, sin embargo, la doctora Kathyn Clancy ha puesto sobre la mesa la relación que puede existir entre la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2 y la menstruación.

Una señal que notó Clancy, así como otras mujeres que también han compartido sus experiencias a través de redes sociales, fue el adelanto de su periodo: "Llevo una semana y media sin la dosis 1 de Moderna, mi período se adelantó un día más o menos y estoy chorreando como si tuviera 20 años otra vez" escribió a través de Twitter.

Los estudios al respecto

La usuaria de Twitter dio una posible explicación de lo que podría estar ocurriendo: "¿Tiene esto que ver con la forma en que la respuesta de la vacuna está montando una respuesta inflamatoria más amplia, posiblemente más debido al mecanismo de nanopartículas lipídicas o ARNm? De cualquier manera estoy fascinada! ¡Inflamación + remodelación de tejidos = pantalones sanguinolentos adicionales!"

Al ver la respuesta de muchas mujeres sobre el mismo tema, la doctora Clancy decidió hacer una investigación al respecto e incluyó una gran encuesta que realizó a miles de mujeres de entre 18 y 80 años.

El trabajo final lo publicó en la revista Science y los resultados apuntan que de las 39 mil 129 mujeres encuestadas, sólo el 42.1 por ciento experimentó temporalmente un flujo menstrual más abundante luego de haber recibido la vacuna.

Mujeres postmenopáusicas volvieron a presentar sangrado. | FOTO: Pexels

Asimismo, este efecto secundario fue predominante en mujeres latinas de una edad superior a la media, es decir, 33 años, que ya habían estado embarazadas, padecían algún problema reproductivo o usaban pastillas anticonceptivas.

Por otro lado, el 65 por ciento de las mujeres post-menopáusicas que fueron encuestadas, reveló haber presentado sangrado menstrual espontáneo. Esto no significa una señal de alarma, ni que pueda significar un riesgo para la salud, sin embargo, podría comenzar a considerarse como un efecto secundario de las vacunas, el cual no había sido tomado en cuenta.

Las alteraciones en el periodo menstrual no se han considerado como efectos secundarios. | FOTO: Pexels

Por su parte, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos estudiaron la asociación que podía existir entre la duración del ciclo menstrual y la vacunación, para dicho fin analizaron datos de 3 mil 959 mujeres entre 18 y 45 años recogidos mediante una aplicación móvil sobre menstruación.

Finalmente, los resultados indicaron que existió una ligera variación en la duración del ciclo, es decir, llegó un día después de lo esperado, mas no afectó a la cantidad del sangrado. En tanto, quienes recibieron las dos dosis durante el mismo ciclo tuvieron un retraso más notorio. No obstante, dos ciclos después de la vacunación, la duración de los ciclos volvió a la normalidad, por lo que se concluyó que el efecto fue transitorio, sin embargo, poco se ha difundido al respecto ya que la menstruación no se considera como un factor en los ensayos clínicos.

SIGUE LEYENDO:

Reinfección por Covid-19 ¿cuándo podría volver a contagiarme?

Disnea: Qué es y cómo se manifiesta el síntoma de las nuevas variantes de Covid-19