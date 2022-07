Video: Meteorito atraviesa el cielo de Texas como una enorme bola de fuego

Una brillante bola de fuego iluminó y cruzó el cielo de Texas el pasado domingo 24 de julio. Según el testimonio de algunos espectadores, se escuchó su estallido al "impactar" contra alguna superficie.

Cerca de 600 personas a lo largo de Louisiana, Mississippi, Oklahoma y Texas confirmaron que la noche del domingo observaron un objeto brillante en el cielo. Luego de sus reportes, la Sociedad Estadounidense de Meteoros explicó que en realidad lo que se observó, durante la madrugada, fue un meteorito.

Lo que se observó era un meteorito. Foto: @PlanetaCurioso2

"La trayectoria inicial generada por computadora muestra que esta bola de fuego entró en la atmósfera sobre Cistern, Texas, y su vuelo terminó a unas pocas millas al oeste de Austin", dijo EarthSky.

"Varios testigos informaron haber escuchado un estampido sónico retrasado, lo que indica que el meteorito podría haber sobrevivido a su ardiente paso a través de la atmósfera de la Tierra y ahora está en el suelo de algún lugar", agregó el informe.

Cabe resaltar que hasta ahora no se dispone de información sobre el tamaño potencial de la roca espacial, su origen o trayectoria. No obstante, expertos de la NASA aseguraron que las bolas de fuego pequeñas, como la que se reportó en Texas, no presentan una amenaza inminente para el planeta.

Los especialistas señalaron que la mayoría de los meteoritos son completamente inofensivos para la Tierra, ya que la mayor parte de su cuerpo se quema en la atmósfera, aunque una pequeña proporción puede sobrevivir y crear daños en el suelo.

La NASA enfatizó que los meteoritos son interesantes para ser estudiados por científicos, ya que ayudan a arrojar información sobre la composición química de los asteroides y cometas que cruzan el sistema solar.

Finalmente, las autoridades recomiendan que en caso de detectar un meteorito en el suelo, es preferible que sean depositado en una bolsa de plástico o en papel de aluminio, esto para mantener la roca espacial sin contaminar y así transportarlo a un museo de ciencias.

