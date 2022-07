La pandemia le causó ansiedad y depresión: un policía no aguantó más, asesinó a su bebé y luego se suicidó

Un oficial de West Mercia, en Gales, se suicidó después de asesinar a su pequeño hijo de tres años, quien recientemente había sido diagnosticado con sospecha de autismo. La policía dijo que David Louden dejó una nota suicida para su esposa diciéndole que "ella estaría mejor sin él" y luego abrió el gas para que los dos murieran asfixiados.

“No puedo ver a Harrison retroceder y asustarme y confundirme con el mundo que lo rodea. No puedo dejar que eso nos destruya, la presión y mi mente enferma ganaron. No podía ver que esto se pusiera peor. La única forma es morir, no podía dejarte con Harrison, sería demasiado. Lo hice por amor y desesperación”, decía la carta que le dejó David a su esposa Sam.

La tragedia ocurrió el 13 de agosto del año pasado, cuando David y su hijo Harrison volvieron antes de un viaje familiar, pues el oficial le había dicho a su esposa -que también es policia- que no se sentía cómodo en sus vacaciones; entonces acordaron que ambos regresaría antes a su casa.

Sam, esposa de David, relató durante una audiencia que tuvo lugar este 30 de junio, que el agente del orden había estado lidiando con varios problemas de salud mental, pues durante la pandemia el hombre de 39 años experimentó depresión y ansiedad. Aunque Louden tomó terapia en línea y le recetaron mediamentos, no sentía que este tratamiento realmente lo estuviera ayudando.

El palabras de la mujer, "el confinamiento lo tenía enloquecido", ya que debido a las restricciones por la pandemia de Covid-19 no podía asistir a terapia "cara a cara" para atender sus propios asuntos, pero tampoco para tratar con el diagnóstico que le habían hecho al pequeño Harrison.

El día que ambos fueron hallados muertos, Sam había llamado a la policía porque su esposo no le contestaba los mensajes, además de que tuvo un mal presentimiento cuando revisó vía remota la cámara de seguridad instalada en el cuarto del bebé y notó que en varias horas el niño no había cambiado de posición.

"Se me hizo un nudo en el estómago, sabía que algo no estaba bien (...) Sabía que Dave estaba deprimido pero no tenía idea de que estaba contemplando el suicidio, nunca se discutió y no era una preocupación", se lee en una declaración de Sam, difundida por el Birmingham Mail.