Mujer halla extraña criatura similar a un orco de El Señor de los Anillos: “Me recordó la realidad de la muerte”

"Me recordó la realidad de la muerte” así se expresó una mujer, que mientras caminaba por las playas de Egipto, encontró una misteriosa criatura similar a un “orco”, un personaje de apariencia nada agradable que figuraba en las películas de "El Señor de los Anillos".

El peculiar hallazgo se produjo en las costas de Gabr el-Bint en la península del Sinaí de Egipto. El supuesto animal mostraba dos juegos de mandíbulas, una dentro de la otra, la cual suponen algunos expertos, le ayudaba a cazar.

"Era espantoso de ver y me recordó la realidad de la muerte. Mi impresión inicial fue que se trataba de un ser que sufrió una muerte bastante horrible. No podía descifrar qué tipo de criatura era". Señaló Andrea Jud de 39 años quien hizo el hallazgo.

“Solo mirarlo me hizo sentir incómoda”

"No la toqué, solo mirarla me hizo sentir incómoda. Me asustó. Parecía un orco de `El Señor de los Anillos´". Señaló la mujer de origen suizo, quien a su vez destacó que le recordaba también a la película de "Alien", situación que le llamó más la atención.

Aunque la ubicación exacta se desconoce, la mujer dijo que la criatura estaba a unos 12 metros tierra adentro, donde ya no estaba al alcance de las olas.

"Estaba acampando con un grupo de amigos, habíamos caminado hasta el lugar a lo largo de la costa desde Dahab. Vi a la criatura temprano en la mañana cuando regresaba caminando de la orilla. Parecía realmente muerta: la piel estaba seca, gris oscura y con parches. Tenía una cabeza distintiva, con una boca abierta que muestra dientes afilados", señaló Andrea.

"Bebé monstruo del Lago Ness"

El hallazgo despertó la curiosidad de Andrea, por lo que decidió compartir la imágenes en grupo de Facebook de identificación marina y recibió respuestas de todo tipo.

"Bebé monstruo del Lago Ness", destacó un usuario de la red social, que a su vez hizo referencia a “Voldemort”, uno de los villanos de la saga de "Harry Potter".

Sin embargo, también recibió respuestas más serias. Unos más sugirieron que por su aspecto y el juego de dos mandíbulas, pudiera tratarse de una morena. Pero otros descartaron esa posibilidad, porque el cuerpo no se descompuso ante el fuerte sol de Egipto.

Las morenas se hallan generalmente en aguas tropicales y subtropicales, incluido el Mar Rojo, el cual circunda la península del Sinaí. Pese a las diferentes teorías, el origen de la criatura sigue en el misterio.

Finalmente, Andrea dijo que la criatura “estaba demasiado adentro para haber sido empujado por las olas. Había lugareños pescando cerca y pudieron atraparla, pero no estaba cerca de los otros rastros de pesca como conchas marinas”.

Sigue leyendo:

¿Fin del mundo? "Tormenta" de escorpiones en Egipto deja al menos tres muertos y cientos de heridos | VIDEO