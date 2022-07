Fotógrafo de 56 años se vuelve viral porque luce como un joven de 20 | FOTOS

En redes sociales se ha viralizado un fotógrafo de Singapur debido a su apariencia física, pues luce más joven de lo que realmente es, ya que actualmente tiene 56 años y se ve como de 20. Además, ahora trabaja como modelo e influencer, ya que su físico es digno para la portada de una revista.

El hombre identificado como Chuandon Tan es un fotógrafo profesional que se volvió una celebridad en su país natal debido a su físico, pues a pesar de su edad luce como un joven.

Todo comenzó cuando empezó a compartir fotos en su cuenta de Instagram con el objetivo de conseguir más seguidores que conocieran su trabajo como fotógrafo. Sin embargo, empezó a tener más fans en sus redes por su musculoso cuerpo y piel perfecta, ya que su talento artístico como fotógrafo quedó atrás.

Según reveló el ahora modelo e influencer a medios locales, su secreto está en el equilibrio, ya que sigue una dieta balanceada, hace ejercicio con regularidad y duerme sus horas, pues así su cuerpo no sufre. Además, reveló que para él las personas son lo que comen, pues el cuerpo refleja todo lo que consumimos.

“Eres lo que comes. No querrías verte como una hamburguesa, ¿verdad? Prefiero verme como una pechuga de pollo magra”, señaló el fotógrafo.

Por otro lado, mencionó que es muy importante dedicarse a algo que te gusta, pues dijo que de esta manera evitarás estresarte o preocuparte y harás las cosas sin problemas.

“Probé con muchos trabajos diferentes y me detuve en lo que realmente me gusta. Amo a la gente, me encanta comunicarme, organizar sesiones y tomo fotos. Si estás haciendo algo que no te gusta, entonces te sentirás mal, y esto afecta la salud”, aseguró el singapurense.