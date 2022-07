Víctima de robo descubre que ladrones vendían su moto en Facebook; se hace pasar por cliente para atraparlos | VIDEO

Un hombre que fue víctima del robo de su motocicleta no sólo pudo recuperarla, sino que además, atrapó a los ladrones. El sujeto sufrió el asalto en el estacionamiento de un restaurante ubicado en la cuadra 13 de la Av. La Paz, en el distrito de San Miguel, en Lima, Perú.

Apenas 24 horas después de lo ocurrido, la víctima descubrió que los delincuentes estaban vendiendo su vehículo a través de Marketplace, de la red social Facebook, por un precio de 1200 soles peruanos, es decir, poco más de 6 mil pesos mexicanos. Fue entonces cuando decidió tenderles una trampa.

El dueño se hizo pasar como cliente para que con ayuda de la policía atraparan a los ladrones. El sujeto le preguntó al vendedor/ladrón si el vehículo aún estaba disponible, a lo que el hampón respondió: "Contrato privado" y le proporcionó su número telefónico para pactar el encuentro que terminó en detención.

Personal de la Policía de Bellavista (Callao) capturó a Mario Laguna Orejuelas, de 23 años, y a Johan Rodríguez Roca, de 24 años. Ambos con antecedentes penales como hurto agravado.

"(Estoy detenido) por un robo. (La moto) me la vendieron a mí de segunda mano y la quise vender. (Me la vendieron) en San Miguel, no sé quién (...) Yo no la hurté", dijo uno de los detenidos en su defensa. "Mi amigo me dijo que lo acompañara, no sabía a donde me había traído", mencionó su cómplice.