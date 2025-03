Hallan muerta a Emily, una adolescente embarazada; otra mujer la asesinó para fingir que el bebé era suyo

Habitantes de la ciudad de Cuiabá, en Brasil, se encuentran conmocionados ante el brutal asesinato de Emily, una adolescente embarazada que habría sido reportada como desaparecida desde el pasado 12 de marzo. De acuerdo con los primeros reportes - compartidos por la prensa local - la joven fue atraída por una pareja, quienes le prometieron donarle ropa para su bebé, pero, fue asesinada al acudir a su casa por las prendas.

El crimen se habría revelado luego de que la pareja - conformada por Nataly y Christian de Arruda, de 25 y 28 años respectivamente - acudió a un hospital y trató de registrar que al bebé de Emily. El matrimonio le habría dicho a los médicos que la mujer acababa de dar a luz, pero los especialistas notaron que Nataly no presentaba señales de haber tenido un parto reciente y el bebé tenía apenas unas horas de haber nacido, por lo que pidieron el apoyo de las autoridades.

De igual manera, los familiares de Emily pidieron apoyo por su desaparición y revelaron que la joven había salido a recoger supuesta ropa de bebé que una pareja le habría ofrecido. Así fue como la policía llegó hasta Nataly y Christian. Al investigarlos, las autoridades encontraron que Nataly le había ofrecido a Emily entregarle ropa de bebé en su casa.

El cuerpo de Emily fue encontrado enterrado en el patio de la pareja

La pareja trató de registrar al bebé como suyo. Foto: freepik.

Al revisar la casa de la pareja, los investigadores descubrieron que en el patio de la vivienda había tierra removida. Ahí, la policía encontró el cuerpo sin vida de Emily. Las autoridades se percataron de que la adolescente había sido mutilada y sus agresores le habrían arrancado al bebé de su vientre. Al respecto, Nataly confesó los hechos y agregó que ella había sido la mente criminal detrás de este hecho violento.

Nataly dijo a las autoridades que ella también había estado embarazada, pero, por alguna razón perdió a su bebé. Sin embargo, la mujer no le había confesado lo sucedido a sus seres queridos, para quienes siguió fingiendo el embarazo. Así, al mujer acordó el encuentro con la adolescente para quedarse con el bebé y seguir con su mentira.

La adolescente seguía con vida al momento de los hechos

La pareja quedó detenida. Foto: freepik.

Supuestamente Christian de Arruda no habría participado en el crimen y no sabía de las mentiras de su esposa. No obstante, las autoridades siguen investigando el caso para determinar la responsabilidad del sujeto. “La investigación continúa en el lugar para determinar la dinámica de lo ocurrido”, sentenció - ante la prensa local - el jefe de policía, Caio Alexandre. El investigador agregó que la adolescente aparentemente seguiría con vida cuando sus agresores le arrancaron al bebé de su vientre.

De acuerdo con Alexandre, el cadáver de la adolescente fue hallado con cortes en el vientre. Sin embargo, Emily habría muerto como consecuencia de una estrangulación con cables de internet. Además resaltaba que tenía una herida "muy grande", con forma de "T" en su vientre, mediante la cual sus agresores sacaron a su bebé. Las autoridades creen que la joven trató de defenderse y aún estaba con vida al momento del nacimiento.