Starbucks debe pagar 50 millones de dólares a un hombre por quemaduras con té caliente que le causaron disfunción sexual | VIDEO

Un hombre ganó una demanda a Starbucks tras sufrir quemaduras graves por una tapa mal colocada cuando acudió a recoger sus bebidas calientes, en el modo servicio al auto, a un establecimiento en California, Estados Unidos por lo que ahora la cadena internacional de cafeterías deberá pagar 50 millones de dólares al afectado.

El incidente que fue grabado por la cámara de seguridad del establecimiento captó el momento en que Michael García recogía sus bebidas en la tienda de autoservicio cuando sufrió las quemaduras graves. En las imágenes se observa a la empleada colocando la tapa a los vasos, después le entrega las bebidas calientes a Michael, las cuales caen sobre las zonas sensibles del hombre.

De acuerdo con Michael Parker, el abogado de Michael García, las quemaduras le provocaron desfiguración y lesiones nerviosas debilitantes en los genitales. En según la demanda presentada ante el Tribunal Superior de California en el años 2020 se acusa a Starbucks de incumplir su deber de diligencia al no asegurar la tapa.

La empleada coloca la tapa a los vasos, antes de entregarle las bebidas calientes a Michael García. Créditos: Tomada de video.

Los daños que sufrió Michael García por las quemaduras

Michael Parker dijo que su cliente recogió tres bebidas calientes y una de ellas no estaba completamente ingresada en el recipiente además de no tener la tapa bien colocada cuando el empleado le entregó el pedido a García.

Según una grabación del veredicto de Courtroom View Network, los daños sufridos incluyen dolor físico, angustia mental, pérdida del disfrute de la vida, humillación, molestias, dolor, desfiguración, discapacidad física, ansiedad y angustia emocional.

Tras el falló otorgado por el jurado del condado de Los Ángeles se informó que Starbucks tiene previsto apelar el veredicto ya que no está de acuerdo con la decisión de que la compañía sea culpable de este incidente.

Simpatizamos con el señor García, pero no estamos de acuerdo con la decisión del jurado de que fuimos culpables de este incidente y creemos que los daños concedidos son excesivos. Siempre hemos estado comprometidos con los más altos estándares de seguridad en nuestras tiendas, incluida la manipulación de bebidas calientes", se lee en un comunicado publicado por la compañía.

Quemaduras causan daños físicos e impacto emocional y psicológico

De acuerdo con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) el impacto por quemaduras no solamente es físico —que sería lo más fuerte para las y los pacientes—, también existe un impacto emocional y psicológico.

Señala que la quemadura por sí misma es una lesión grave que puede dejar una cicatriz, una deformación, y una lesión funcional, lo cual puede generar baja autoestima, y a veces quienes tienen secuelas de quemadura pueden sufrir rechazo social por su apariencia.

En México las causas más frecuentes de quemaduras en preescolares, dijo, son por escaldadura, ocasionadas por contacto con líquidos calientes como agua hirviendo, aceite o bebidas; también están los accidentes por descargas eléctricas, lesiones por fuego y químicos.

En caso de sufrir una quemadura, el ISSSTE sugiere aplicar en la zona lesionada agua limpia a temperatura ambiente, no fría, no hielos; retirar con cuidado la ropa para ver el tamaño y características de la lesión; no aplicar pomadas, aceite, pasta dental, clara de huevo, o ningún remedio; cubrir suavemente la lesión con una sábana limpia y acudir de inmediato al servicio de urgencias más cercano.

En los hospitales, dependiendo de las necesidades de cada paciente, la atención a quemaduras va desde cubrir las áreas dañadas con apósitos de material hidrocoloide, que favorecen la recuperación y evitan riesgo de procesos infecciosos, hasta el manejo quirúrgico, cirugía plástica, injertos y rehabilitación.