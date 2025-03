Operación Catafixia

La renovación de la totalidad de la Cámara Baja (500 diputados), en junio de 2027, vendrá acompañada de las elecciones de 16 gobernadores. La 4T ya tiene 13. ¿Qué pasará en Chihuahua, Nuevo León y Querétaro?

Las elecciones intermedias para la Presidenta Shienbaum son fundamentales para concluir su mandato con mayoría calificada en San Lázaro; y claro, para tener un cincuenta por ciento restante del sexenio, con la mayor membresía posible en la Conferencia Nacional de Gobernadores.

Ya controla Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. ¿Puede, en esos 13 estados, la oposición dar una sorpresa? ¿Tiene posibilidades el PRIAN de colarse? ¿Movimiento Ciudadano podría hacer “la chica”? Las respuestas a esas tres preguntas se antojan muy sencillas: NO.

La oposición en estas entidades está prácticamente desaparecida; los pocos militantes están dolidos con sus dirigencias locales; y éstas -porque las designaron desde la CDMX- no tienen ningún arraigo con su gente. Están endeudados, muy desorganizados, desprestigiados, y no representan ningún problema a esos 13 gobernadores salientes.

No estamos afirmando que los 13 gobernadores son muy buenos, eficientes, honestos y políticos de primera, lo que subrayamos en estas líneas es que no tienen competencia alguna en sus respectivas plazas. Hasta Rubén Rocha Moya de Sinaloa posee muy amplias posibilidades de entregarle las llaves de su despacho a un correligionario, porque sus grandes detractores están en las redes, y no le representan un problema real en las urnas. Se que le enoja lo que lee, pero es la verdad.

Si tuviera problemas con la justicia, o fuera llamado a cuentas en los Estados Unidos, tampoco podría el PRIAN remontar, ya que están totalmente enfrentados. ¡De ese tamaño es la insignificancia de la oposición en nuestro país!

En Palacio Nacional ya se manejan en pizarrón varios escenarios: llevarse 16 de 16 (carro completo), quedarse como están (13 vs 3), o ceder unas y rescatar otras.

Sobre este último escenario, algunos aseguran que es la propuesta más lógica para la Presidenta y la más sabrosa políticamente para Morena: quitarle Chihuahua y Querétaro al PAN y Nuevo León a Movimiento Ciudadano. Y darles tres plazas mucho más pequeñas a esos partidos.

¿Nayarit, Tlaxcala y Zacatecas? O de plano, ceder en algunas que son verdaderamente ingobernables: Colima, Guerrero y Sinaloa.

Guarde esta columna, porque la Operación Catafixia está en marcha.

COLOFÓN:

POR GUSTAVO RENTERÍA

COLABORADOR

