Hombre salva a bebé que cayó desde el balcón de un departamento

Un hombre logró salvar la vida de un bebé de un año de edad. Las imágenes fueron capturadas por un circuito cerrado de televisión. En el video se observa como el bebé de un año cayó en picada desde un balcón en Turquía, pero sobrevivió después de rebotar en la espalda de un peatón aturdido.

De acuerdo con primeros informes, el bebé, llamado Khatira Amiri, estaba jugando en el balcón de un apartamento ubicado en el primer piso de un edificio, cuando perdió el equilibrio, resbaló y cayó a través de las rejas.

En las grabaciones, que se viralizaron en redes sociales, se observa al hombre de pie en una acera frente al complejo de apartamentos. De repente, el bebé cae desde arriba y lo golpea debajo de los hombros, antes de caer al pavimento.

Confundido, el hombre se da la vuelta y se abalanza sobre el pequeño mientras los transeúntes se reúnen alrededor. El clip concluye con los espectadores haciendo señas a una persona invisible arriba, quien se sospecha podría ser la madre del niño, para que baje y recoja al menor.

El bebé cae desde arriba y golpea al sujeto debajo de los hombros

Tras los hechos, el hombre, quien fue identificado por el nombre de Ruhi Asci, declaró: "Al principio, pensé que se me había caído una maceta encima. Cuando me di la vuelta, me di cuenta de que era un niño”.

De acuerdo con su declaración, el menor fue trasladado al hospital en compañía de su madre. Aunque, el menor parecía estar estable, "salió un poco de sangre de la boca y los dientes", presumiblemente porque el cuerpo de Asci había amortiguado su caída y golpe.

Tanto la madre como el menor recibieron atención en el Hospital de Educación e Investigación Sabuncuoglu Serefeddin de la Universidad de Amasya. No está claro si las autoridades han iniciado una investigación sobre el incidente.

