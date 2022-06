El indignante feminicidio del que la policía se burló y el criminal quedó libre: “Maldita justicia”, dice la madre

Luna Ortiz tenía 19 años cuando fue citada por un hombre que conoció en las redes sociales. Aquel 2 de junio de 2017 era el cumpleaños de su mamá Marisa Rodríguez y esa tarde avisó que saldría un rato, que no tardaría en regresar para continuar con el festejo de su progenitora; sin embargo, jamás regresó hasta que un día después fue encontrada sin vida dentro de una casa en el barrio Benavidez en el partido de Tigre, Argentina.

El cadáver de Luna fue hallado en la casa de Isaías Villarreal, el hombre que la citó y la llevó con otros dos hombres que los esperaban. En ese momento comenzó el calvario para la adolescente quien fue drogada y alcoholizada para ser abusada sexualmente durante todo ese día por las personas que estaban ahí, según información del medio local TN.

Facundo, el papá de Luna declaró que Isaías le hablaba para invitarla todo el tiempo para que se vieran. “Sabemos que la captaron por ahí, y luego la llevaron por todos lados intercambiándola como mercancía, estando inconsciente”, dijo citado por el medio.

El devastado padre agregó que su hija fue llevada a varios lugares para ser intercambiada como mercancía al estar semi inconsciente por las drogas. Cuando la familia de Luna acudió a reconocer el cuerpo de la chica, vio que su cuerpo estaba lleno de moretones y tenía las rodillas bastante lastimadas.

La policía se burló del feminicidio

La imagen del cuerpo sin vida de Luna llegó a los papás de la adolescente, luego de que el comisario Ceferino Hernández la compartió en un grupo de WhatsApp con otros integrantes de la policía. La imagen estaba acompañada con el mensaje: “Mirá cómo murió esta p...”.

Dentro del grupo de Whats, se encontraba la prima de Luna que es miembro de las fuerzas policiacas, al enterarse de la burla de su superior, de inmediato notificó a sus tíos. La primera de las injusticias para la familia de Luna comenzó con la impunidad que tuvo el comisario, quien lejos de ser castigado, solo fue trasladado a otra comisaría.

Isaías Villarreal solo pasó 3 años en prisión. Foto: FB

Las investigaciones dieron con el paradero de Isaías Villarreal que una vez arrestado y procesado en 2019, había sido sentenciado a 14 años en prisión por el delito de “abandono de persona seguido de muerte con suministro de estupefacientes a título gratuito”; sin embargo, hace pocos días, Marisa Rodríguez se enteró que había salido en libertad.

“Nosotros nos enteramos hace pocos días de que Villarreal está libre por posteos en las redes y por los vecinos que lo vieron caminando por el barrio”, aseguró la mamá de Luna quien escribió un duro mensaje en su cuenta de Facebook:

“Les pido que no se olviden de todo lo que este femicida hizo con Luna, a mi hija no me la devuelven porque él y su complice la callaron para siempre. No quiero que vuelva hacer lo mismo, porque si lo liberan va volver a vender y matar a otra piba, tengan en cuenta él también vive a muy pocas cuadras de mi casa y no seria justo que yo me tenga que mudar por la peligrosidad que nos representa.

Hoy me entero que no les importo un carajo nada, lo liberaron, maldita justicia Argentina!!”, escribió la angustiada mamá de Luna.

Isaías Villarreal solo pasó 3 años en la cárcel hasta que fue cambiado el tipo de delito por las autoridades de justicia locales, al considerar que la muerte de Luna no se trató de un feminicidio al dictar el fallo el 8 de marzo del año pasado, que indicó que el crimen fue un “homicidio imprudente” donde no hubo la intención de matarla.

Los jueces que dictaron el fallo fueron identificados como Daniel Alfredo Carral, Ricardo Ramón Maidana y Ricardo Borinsky, según reveló el medio citado.

