Turista mexicana pierde una pierna tras ser atropellada por un taxi en Nueva York; ese día regresaría al país

Una turista mexicana perdió la pierna luego de ser embestida por un taxi fuera de control en Manhattan. Los hechos ocurrieron el pasado lunes, cuando el vehículo atropelló a un ciclista y comensales que se encontraban entre las calles West 29th y West 28th, para posteriormente estrellarse contra un edificio.

La mujer, identificada como Daniela Hernández, de 32 años, había realizado una excursión por la Gran Manzana y se preparaba para regresar a San Luis Potosí; no obstante, como resultado del accidente, la mexicana resultó con la pierna amputada.

La mexicana resultó con la pierna amputada

De acuerdo con sus familiares, la joven mexicana se repone favorablemente del accidente, pero tiene un largo camino hacia la recuperación. "Es una luchadora que está decidida a salir adelante", dijo su esposo.

Por su parte, médicos del Hospital Bellevue, donde se encuentra hospitalizada Hernández, señalaron que están concentrando todos sus esfuerzos en salvar la otra pierna, solo esperan que baje la hinchazón para poder operar la extremidad restante.

Madre de Daniela Hernández habla sobre la salud de su hija

Lucía Gárate Gómez, madre de la joven, declaró que su hija tendrá que permanecer tres semanas más en el hospital. “Ella tiene más cirugías por venir. Tiene moretones por todas partes y cortes y cosas. Tiene mucho dolor”, agregó.

Gárete aseguró que el accidente ocurrió el mismo día que la mujer tenía pensado regresar a México. "Era el último día de las niñas en la ciudad antes de regresar a casa”, dijo la madre de Daniela Hernández.

Daniela Hernández, víctima del accidente

“Estaba en el lugar equivocado en una ciudad loca donde cualquiera puede tener una licencia”, comentó la madre de la víctima. “No sé cómo vamos a lidiar con eso y tenemos que quedarnos aquí por no sé cuánto tiempo. No podemos No es una ciudad amigable. No sé qué vamos a hacer", sentenció.

Finalmente, la madre de la joven confirmó que su hija no perdió el conocimiento durante el accidente y lo vio todo.“Ella realmente quiere encontrar al tipo que la ayudó y encontrarlo”, dijo. “No sabemos quién era. Ella siempre ha estado consciente”.

