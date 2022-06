"Oren por Lil Tjay": Balearon al popular rapero y está grave en el hospital; ésto se sabe sobre el ataque

El popular rapero neoyorkino Lil Tjay fue baleado en varias ocasiones durante la madrugada del miércoles en el estado de Nueva Jersey, en lo que las autoridades consideran fue un intento de asalto a él y sus acompañantes, de los que solo uno recibió también un impacto de bala.

Según TMZ y el NY Post, el músico de 21 años, cuyo nombre real es Tione Marriot, tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital cercano debido a que sus lesiones eran de consideración. Ahí lo operaron de emergencia y aunque se está recuperando, se dice que todavía está en estado crítico tras ser golpeado y baleado.

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas del miércoles 22 en Edgewater. Lil TJay iba con dos hombres más, Antoine Boyd, de 22 años, quien también fue baleado. Asimismo, iba con ellos una tercera persona, el rapero Jeffrey Valdez, de 24. Los dos últimos portaban un arma ilegal cuando llegó la policía a atender el reporte del tiroteo, por lo que fueron detenidos, dijeron medios locales.

El rapero viajaba con dos hombres cuando quisieron asaltarlos. Foto: @liltjay

El Departamento de Policía de Nueva Jersey informó más tarde que ya había sido aprehendido en la ciudad de Nueva York un sospechoso por la balacera que dejó gravemente herido al músico originario del Bronx y a uno de sus acompañantes. Se trata de Mohamed Konate, de 27 años.

Sobre el detenido ahora pesan tres cargos de intento de asesinato, tres por robo a mano armada, dos por posesión de arma para un propósito ilegal y uno más por asalto agravado en cuarto grado, mientras que los amigos del Lil Tjay fueron llevados a una cárcel del condado de Bergen, acusados por posesión ilegal de un arma.

¿Quién es Lil TJay?

Cuando se dio a conocer la noticia, los admiradores del rapero se dieron cita en redes sociales para condenar la agresión al cantante y rogaron por su pronta recuperación. "Oren por Lil Tjay, hombre, no podemos perderlo también", pidió uno de sus seguidores en YouTube, en alusión a que los músicos de este género han sido blanco de agresiones que han terminado incluso con su muerte.

Lil Tjay nació el 30 de abril de 2001 y saltó a la fama a los 17 años tras subir sus composiciones a la plataforma Souncloud. Apenas un año después firmó contrato con Columbia Records y lanzó el álbum "True 2 Myself", el cual se coló hasta el número 5 del Billboard 200 de Estados Unidos.

Quizás una de sus canciones más famosas es Calling My Phone (con 6LACK), de 2021, la cual llegó al 3 de la lista Billboard Hot 100. Recientemente lanzó la canción In My Head, la cual ya suma más de 12.2 millones de visualizaciones en YouTube.

