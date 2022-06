Un adolescente de 15 años violó a una empleada de un hotel de lujo: su familia intentó "enterrar el caso" con dinero

Un joven de 15 años violó a una trabajadora de limpieza que laboraba en el hotel de 5 estrellas donde el adolescente se hospedaba junto con su familia adinerada y poderosa de la India.

De acuerdo con reportes oficiales referidos por el Times de la India, el acusado pertenece a una familia con intereses en el sector de la construcción.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:00 am en un hotel de Dehradun, al norte del país asiático. La víctima, de 24 años y casada, declaró a la policía que había sido violada en el baño mientras su teléfono se cargaba. Tras denunciar los hechos a su superior, el padre del agresor le ofreció dinero con tal de “enterrar el asunto”.

“Cuando la mujer le dijo que no podía estar en el baño de mujeres, el menor cerró con seguro la puerta, la violó y se fue. Nadie escuchó los gritos de auxilio de la mujer. Después consiguió llegar a la oficina del gerente del hotel y le informó del incidente”, señala el reporte del inspector a cargo del caso, Shashi Purohit.

La joven fue sometida a un examen, el cual probó que efectivamente había sido violada.

“Cuando le dije a la familia lo que había ocurrido, en lugar de consolarme, me ofrecieron dinero y tratamiento en un hospital caro a cambio de que no dijera nada. Les dije que prefería ir a la policía y que no necesitaba su dinero”, reveló la víctima.

Actualmente, el adolescente se encuentra arrestado en el correccional juvenil de Dehradun.

El agente relató que el menor confesó el delito y que lloró sin parar cuando dio su testimonio, pues reconoció que “había cometido un error del que ahora se arrepiente”.

Cabe recordar que el alto riesgo de violencia sexual y de esclavitud laboral hacen que India sea el país más peligroso del mundo para la mujer, según un estudio publicado por la Fundación Thompson Reuters, el cual sitúa al país asiático en primer lugar del índice global; por encima de naciones en guerra como Afganistán o Siria.

SIGUE LEYENDO

El tenso momento en que un policía salva a una ancianita de ser arrollada por un tren a toda velocidad | VIDEO

4 hombres abusan de una niña por días; el policía con el que denunció también la agrede