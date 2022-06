Mujer asesinó y quemó a su esposo; quería cobrar el seguro de vida para pagar sus deudas

Una mujer de Pensilvania fue arrestada por presuntamente asesinar y quemar después a su marido, un sheriff retirado. Se trata de Evelyn Zigerelli-Henderson, de 66 años, quien fue acusada de homicidio criminal, incendio provocado agravado e incendio provocado por la espeluznante muerte de su marido Carmen Henderson de 84 años.

Las autoridades descubrieron la escena del crimen después de que la esposa, que es una ex candidata política en el condado de Dauphin, llamara al 911 para decir que pensaba que su marido se había prendido fuego, según la denuncia penal.

Zigerelli-Henderson cambió su historia repetidamente cuando fue interrogada por los investigadores. Inicialmente afirmó que era un suicidio y luego supuestamente dijo que su esposo se había incendiado accidentalmente después de fumar un cigarro en su patio.

Las autoridades descubrieron que la mujer mentía tan sólo vieron el cadáver. Foto: Especial.

Las autoridades descubrieron al poco tiempo la mentira

Al inspeccionar el cuerpo de la víctima, las autoridades dijeron que le vieron larvas de mosca en la boca y las fosas nasales, lo que indicaba que había estado muerto durante un tiempo. Aún no está claro cuándo murió Henderson y las autoridades no han revelado su causa exacta de muerte. La mujer también admitió haber retrasado su llamada al 911, pero no pudo explicar por qué lo hizo.

Presuntamente la mujer quería cobrar el seguro de su esposo. Foto: Especial.

La policía detalló que la pareja estaba endeudada con más de 40 mil después de que la esposa dijera que habían malgastado todos sus ahorros en vacaciones y actividades como spas de día. De igual manera admitió que su marido, que se retiró como uniformado adjunto jefe del condado de Dauphin en 1995, tenía una póliza de seguro de vida de 10 mil dólares y pretendía cobrarla.

