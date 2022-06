El día que la hermana de Pablo Escobar dejó notas en las tumbas de sus víctimas: ”Pienso en todos los que sufrieron”

Luz María Escobar, la hermana menor de Pablo Emilio Escobar Gaviria, quien fuera líder del Cártel de Medellín y quizás el primer narco conocido a nivel mundial, no estaba de acuerdo con el papel de su hermano en el crimen organizado, y tal fue su desagrado que incluso un día dedicó a dejar notas de perdón en las tumbas de las víctimas de su hermano mayor.

La hermana de Pablo Escobar aseguró que su corazón está lleno de amor hacia su hermano, pero su legado todavía le resulta doloroso. A principios de la década de 1980, tanto Luz María como su mamá desconocían el papel que Escobar desempeñaba dentro del narcotráfico, por lo que al enterarse de ello, quedaron devastadas, dijo citada por la BBC.

"Un día horrible para mí. Entonces supe en qué andaba mi hermano y de lo que era capaz", dijo Luz María cuando aquel 30 de abril de 1984 se dio cuenta de que el asesinato del entonces ministro de Justicia de Colombia, Rodrigo Lara Bonilla lo organizó Pablo Escobar.

Así confesó Pablo Escobar a su familia que era un “mafioso”

Pablo Escobar reveló a su familia que había preparado un testamento para ellos. Al escucharlo, su madre se enfadó y preguntó por qué hacía eso, por lo que lo cuestionó si era porque sufría de alguna enfermedad terminal.

Escobar respondió que se debía porque estaba en la mafia. "Los que están en la mafia no mueren nunca de causa natural o enfermedad. Mueren por las balas", dijo el narco a su familia, quienes no sabían lo que significaba la palabra, declaró Luz María. "Esa noche, mi madre y yo agarramos un diccionario y buscamos la palabra. Pero no aparecía".

En el pináculo de su carrera criminal, Pablo Escobar llegó a ser considerado el séptimo hombre más rico del mundo, ya que con el Cártel de Medellín controlaba el 80 por ciento del comercio mundial de cocaína, que desbancaba a la marihuana como el principal narcótico de consumo, hecho que afectó a otros cárteles, principalmente a los mexicanos que están cerca del principal mercado de consumo, Estados Unidos.

Luz María ofrece perdón a las víctimas

En 2013, Luz María organizó una misa para recordar los 20 años de la muerte de su hermano quien fue asesinado a balazos en el tejado de una casa en Medellín por la policía y miembros de Los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar) que era integrado por los enemigos de Escobar comandado por el Cártel de Calí.

Ese año, Luz María quiso pedir perdón por los pecados cometidos por su hermano mayor, quien a pesar de que ella tanto como su mamá hablaban con él cada vez que había algún multihomicidio, siempre terminaban convencidas por las palabras de Pablo Escobar.

"Nos dijo que éramos nosotros o ellos. Pero no pensé que llegaría tan lejos, que dejaría una marca histórica, triste y dolorosa en el mundo", Luz María Escobar.

La misa se llevó a cabo en la iglesia católica del cementerio Jardines Montesacro en donde al término dejó papel y lápices para que la gente escribiera mensajes de perdón. Luz María recordó que en aquella ocasión unas ocho familias de las víctimas de su hermano acudieron y le dijeron que no estaban llenos de amargura hacia Pablo.

Ante ello, Luz María decidió también escribir mensajes de perdón y las colocó en las tumbas de las personas que fueron ultimadas por Pablo Emilio. "Solo pido que me perdonen", indicó, y agregó que su corazón estaba lleno de amor por las víctimas y la gente que murió por su hermano.

"No tengo nada de qué arrepentirme. No he traficado con drogas ni he cometido crímenes. Pero la historia de tu familia es la historia de tu familia, y forma parte de tu corazón. Y Pablo era mi hermano", sentenció Luz María.

