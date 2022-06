Hallan restos de famoso tiktoker en un centro comercial de Los Ángeles

El influencer Cooper Noriega, de 19 años, fue encontrado muerto en el estacionamiento de un centro comercial de Los Ángeles pocas horas después de publicar un vídeo sobre la muerte de personas jóvenes. Fuentes extraoficiales aseguran que el joven no estaba dentro de un vehículo cuando lo encontraron y que no parecía haber signos de trauma en su cuerpo.

Noriega había acumulado 1.77 millones de seguidores en TikTok, donde principalmente habla de skateboarding, moda y comedia. También tiene 427 mil seguidores en Instagram, donde se auto nombró modelo de moda.

El 5 de junio Noriega reveló que había iniciado un grupo de Discord estrictamente para hablar de problemas emocionales, "he estado luchando contra la adicción desde que tenía 9 años, puedes pensar que es una locura, pero esa es la vida que me han repartido. Me gustaría usar la influencia que se me ha dado para crear un espacio basado en la difusión de la conciencia y la normalización de hablar sobre enfermedades mentales", había mencionado.

También añadió que su sueño era abrir su propio centro de rehabilitación para aquellos que luchaban como él. Pero no se sabe si su muerte está relacionada con un posible deterioro de su salud mental

Sus amigos están consternados

Su compañero influencer Landon Barker, hijo del baterista de Blink-182 Travis Barker, escribió en Instagram que lamentaba la partida de su amigo. Sus fans también escribieron mensajes para darle el último adiós. En tanto, las autoridades informaron que realizarán una investigación para determinar las causas de su fallecimiento.

"Cooper Noriega serás la estrella más hermosa de nuestro cielo, nunca te olvidaremos, gracias por ser un amigo increíble de Jaden. Te queremos mucho, espero que estés en paz dondequiera que estés", escribió uno de sus fans.

