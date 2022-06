Hombre recibe por primera vez en la historia un trasplante doble de brazos: “Ahora puedo abrazar a mis nietos”

Felix Gretarsson es el primer hombre en recibir un trasplante doble de brazos en el mundo. La cirugía se realizó en Francia durante el mes de enero de 2021 y tuvo una duración de 15 horas. "Ahora puedo abrazar a mis nietos", señala a más de un año de su recuperación.

El hombre de 49 años se electrocutó en 1998, cuando ejercía su ocupación de electricista en Islandia de donde es originario. Situación que le llevó a la amputación de ambos brazos. Los hechos se dieron a escasos meses del nacimiento de su hija.

Más de dos décadas sin sus extremidades

Después de su accidente Felix tuvo que acostumbrarse a vivir sin sus extremidades, por más de dos décadas, hasta que encontró a un cirujano y lo convenció para realizar un procedimiento nunca visto.

Sin embargo, tuvo que esperar 5 años para encontrar un donante adecuado. Después se tuvo que someter a una intervención de 15 horas. A más de un año de invención Felix destaca que su recuperación ha sido complicada.

“Es súper desafiante y frustrante como el infierno, trato constantemente de hacer algo y los músculos no se mueven, pero la recompensa es increíble cuando, de repente, estos movimientos comienzan a manifestarse”, dijo a South West News Service.

Un recuperación lenta.

Felix destaca que todavía tiene frustraciones durante su recuperación. “No está completamente desarrollado mi trasplante aún. El otro día estaba barriendo la piscina y no me di cuenta, cuando me salieron ampollas hasta que vi la sangre” destaca.

Pero también apunta que ahora empieza a disfrutar más, los pequeños detalles de vivir. “Esta mañana, sacamos a pasear a nuestros perros y estaba sacando la mano por la ventana y sintiendo el viento en la mano”.

También su manera de ver la vida es más positiva. "Estoy viviendo en un cuento de hadas; siempre hay algo nuevo”, señala.

Finalmente sobre la donación de órganos, Felix apunta que esta acción que puede "cambiar la vida de muchos y que ojalá muchas personas lo hagan".

Sigue leyendo:

Mujer quiso removerse un grano y descubrió que padece cáncer de seno a los 24 años