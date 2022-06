Se lesionó en el gimnasio y terminó con una bacteria carnívora en su piel por la que le amputaron el brazo | FOTO

Hacer ejercicio regularmente es bueno para nuestra salud física y mental; sin embargo, en cualquier tipo de actividad existe la probabilidad de salir lastimado. Las lesiones relacionadas con el ejercicio pueden ir desde torceduras y esguinces, hasta desgarres, tal como le sucedió a Gabriel McKenna-Lieschke.

El joven de 29 años se vio obligado a amputarse el antebrazo después de que una flexión de bíceps fallida lo llevó a desarrollar una infección bacteriana mortal. Gabriel estaba levantando pesas en un gimnasio en Adelaide, Australia, cuando un peso de 110 libras hizo que su bíceps se desgarrara "limpiando su codo", dejándolo gritando de dolor.

Después del agonizante accidente, el australiano se sometió a una cirugía para volver a unir el músculo; creía que estaba en el camino de la recuperación, pero lo cierto es que apenas empezaba su calvario.

“Tres días después de la cirugía, estaba sentado y mi brazo se había hinchado hasta dos o tres veces el grosor y estaba rojo brillante”, declaró McKenna-Lieschke a Kennedy News.

El joven fue trasladado de urgencia al hospital, donde le diagnosticaron fascitis necrosante, una infección bacteriana grave que puede desarrollarse a partir de una simple cortada y afectar el tejido debajo de la piel, los músculos y órganos circundantes.

La fascitis necrosante es una infección bacteriana que a veces se describe como "carnívora"

La fascitis necrosante a veces se describe como "carnívora", y hasta el 34% de los casos puede ser fatal, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

“Mi papá estaba llamando a mis amigos y familiares porque le habían dicho que pensaban que iba a morir”, dijo el australiano, quien estuvo en coma inducido durante 10 días. No falleció, pero los médicos se vieron orillados a amputar el brazo derecho del joven, así como a eliminar la piel muerta de su pecho.

“Estuve dormido todo el tiempo. No tenía idea de lo que estaba pasando y cuando me desperté, ni siquiera me di cuenta de que había perdido el brazo durante tres días”, dijo.

Posteriormente se sometió a una cirugía de injerto de piel para tratar de reconstruir partes de la parte superior de su cuerpo.

McKenna-Lieschke declaró al medio mencionado que anteriormente luchó con problemas de salud mental y que le preocupaba que la amputación lo enviara a un "agujero de depresión". Sin embargo, desde el incidente, que ocurrió a fines de 2020, el desafiante australiano ha “disfrutado” su recuperación “como un desafío de superación personal”.

Sorprendentemente, Gabriel ahora está entrenando para los Juegos Paralímpicos de 2024 en París, decidiendo canalizar su dolor en pasión.

