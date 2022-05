Influencer viajaba con su perro de Brasil a Alaska, pero murieron dos días antes de completar su aventura

Un influencer de 29 años y su perro, que emprendieron en 2017 un viaje en coche desde su país natal, Brasil, hasta Alaska, a través de todo el continente americano, murieron a solo dos días de su destino. Se trata de Jesse Koz, quien había recorrido 83 mil kilómetros en su Volkswagen Beetle de 1978, apodado “Dodongo”, con su mascota Golden Retriever, llamado “Shurastey”.

Se sabe que Koz tuvo un accidente vial contra un Ford Escape en la autopista estadounidense 199 cerca de Selma, Oregón. Koz y su perro fueron declarados muertos en el lugar. La otra conductora, Eileen Huss, de 62 años, fue llevada a un hospital para recibir tratamiento de sus lesiones. Una niña de dos años que estaba en su vehículo quedó ilesa. No está claro quién o qué provocó el incidente.

El Covid-19 le impidió terminar su viaje hace meses

Su viaje, llamado "Shurastey or Shuaigow", una combinación del nombre de su perro, con la exitosa canción de “The Clash”, “Should I Stay or Should I Go”, se vio ralentizado en 2020 por la pandemia de COVID-19, que le prohibió conducir a través de la frontera entre México y Estados Unidos y le obligó a regresar a Brasil.

Koz, “Shurastey” y “Dodongo” habían pasado por varias entidades de Estados Unidos en su última fase y había mencionado que sentía mucha “libertad” al viajar. "¡Salí de una prisión que era mi antigua vida donde otros tomaban las decisiones por mí”, expresó recientemente.

El sábado, Koz compartió la última foto de su viejo pero confiable vehículo estacionado en medio de un campamento en Grants Pass con su tienda para dormir encaramada encima del coche y describió las condiciones gélidas con las que él y Shurastey lidiaron mientras se preparaban para volver a la carretera y dirigirse hacia Alaska.

