Encontraron el cuerpo de un joven en la alberca de una famosa mansión para fiestas swinger

La policía descubrió el cuerpo de un joven ahogado en una piscina dentro de una lujosa mansión que alberga fiestas swinger en Radlett, Inglaterra, por lo que abrió una investigación para dar con los responsables del probable asesinato, que habría ocurrido en las primeras horas del domingo 22 de mayo.

De acuerdo con The Sun, el hallazgo tuvo lugar después de una fiesta en la costosa residencia de Richard Stanley y Janet Harrison, la cual estaría valuada en poco más de 74 millones de pesos mexicanos (tres millones de libras esterlinas). Según los reportes preliminares, a la reunión habrían asistido unas 200 personas.

Según este medio británico, las entradas VIP con acceso a las habitaciones dobles de la mansión costaban entre 500 y mil libras esterlinas (entre 12 mil 373 y 24 mil 747 pesos mexicanos, aproximadamente).

La mansión, conocida como "Kinky Towers", fue sede de esta fiesta la noche del sábado 21 de mayo. A decir del dueño, quien es conocido por su participación en un documental de swingers, la reunión no era "sexual" sino meramente musical, pues quien había contratado su inmueble había sido una empresa londinense.

"La piscina estaba en uso, pero ninguno de los de arriba. Este fue un evento estrictamente musical sin ningún tema para adultos. Un socorrista estaba dedicado a la seguridad en la piscina hasta que finalizó el evento a las 04:00 am", dijo el reconocido consultor de gestión, quien ya está jubilado.

Sin embargo, Stanley detalló que un par de testigos dijeron que después de que acabara la fiesta, como a las 4:40 de la madrugada, habían visto pelear a dos hombres alrededor de la alberca y que uno de ellos había caído al agua; sin embargo, Stanley dijo a The Sun que él no vio nada porque no era su fiesta y a esa hora él estaba dormido.

Richard Stanley y Janet Harrison, dueños de "Kinky Towers". Foto: Especial

No es la primera muerte en "Kinky Towers"

A un par de días de los hechos, la policía de Hertfordshire continúa interrogando a las personas que estaban en la fiesta, ya que la muerte del joven de entre 20 y 30 años permanece "sin explicación", detalló The Mirror. En tanto, se reportó que ya interrogaron a un hombre del mismo rango de edad, quien sería sospechoso del asesinato, informó también dicho medio británico.

De acuerdo con medios locales, esta no es la primera vez que ocurre un accidente fatal en la popular casa para fiestas swinger, ya que en 2015 un hombre de 35 años llamado Edmund Echukwu murió durante una reunión sexual con temática de James Bond, quien cayó a la alberca debido a que había bebido de más.

Richard Stanley relató en ese entonces que el hombre cayó al agua y aunque los asistentes a la fiesta sexual trataron de salvarlo y darle reanimación cardiopulmonar (RCP), cuando lo sacaron del agua ya no reaccionaba. Cuando llegaron los servicios de emergencia únicamente fue para confirmar la muerte de Edmund.

La lujosa mansión "Kinky Toers" siguió dando servicio pese a este fatal incidente ya que la autopsia determinó que Echukwu murió accidentalmente por inmersión e intoxicación alcohólica menor.

