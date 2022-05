EU: Mexicano apuñaló 58 veces a su amante porque pensó que le transmitió VIH

El personal de mantenimiento acusado de apuñalar fatalmente a la madre de Queens, Orsolya Gaal , y de meterla en una bolsa de lona afirmó que la mató porque creía que ella le había transmitido el VIH durante su tórrida relación de dos años, según los registros judiciales revelados en la corte el martes.

David Bonola, de 44 años, quien fue procesado por una acusación de asesinato el pasado 16 de abril, también les dijo a los detectives que Gaal, una madre casada de dos hijos, “me estaba engañando”, dijo durante la presentación de la Corte Suprema de Queens.

“Ella me dio el VIH”, supuestamente dijo Bonola a los detectives en la comisaría. Ella me mintió, me usó. Ella me dijo que me amaba. No podía estar con una sola persona”, declaró