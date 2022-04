Conflicto Rusia-Ucrania hoy 8 de Abril: 30 muertos y 100 heridos en el ataque con dos cohetes a una estación de tren

Este viernes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell, visitan Ucrania para llevar a ese país un mensaje de "completa solidaridad" de la Unión Europea (UE) y conocer de primera mano lo que está pasando. Ambos han compartido varias fotografías en las que parecen haber llegado a Ucrania junto a los mensajes "mirando hacia Kiev" y "yendo a Kiev".

Por otro lado, la situación en Borodianka, una pequeña localidad al noroeste de Kiev, evacuada recientemente por las tropas rusas, y donde se ha denunciado la desaparición de numerosas personas sin que se hayan encontrado los cuerpos, es "mucho más horrible" que en Bucha, según ha dicho el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Prorrusos acusan a Kiev de ataque al a estación

06:33 | Las milicias prorrusas de Donetsk, en el este de Ucrania, acusaron este viernes a Kiev del ataque contra la estación de tren de Kramatorsk donde, según datos preliminares, han fallecido al menos 30 personas.

"El Ejército ucraniano ha atacado con cohetes Kramatorsk", ciudad controlada por Kiev, dijo la oficina de defensa territorial de las milicias, citada por la agencia Interfax. Kramatorsk es considerada la base militar ucraniana en la región de Donetsk. Según los separatistas prorrusos, el ataque fue llevado a cabo con misiles tácticos Tochka-U, cuyos fragmentos cayeron en las inmediaciones de la estación del tren.

Varias fuentes progubernamentales rusas en Telegram han afirmado que el Ejército ruso no tiene a su servicio misiles Tochka-U. De acuerdo con la entidad gestora de los ferrocarriles ucranianos, el ataque, del que Kiev culpa a Moscú, causó al menos 30 muertos y más de cien heridos.

"Este es un golpe deliberado a la infraestructura de pasajeros del ferrocarril y los residentes de Kramatorsk", localidad situada al norte de la región ucraniana de Donetsk, comunicaron los ferrocarriles ucranianos en Facebook.

30 muertos y 100 heridos en el ataque con dos cohetes a una estación de tren

06:21 | Dos cohetes rusos han impactado en la estación de tren de Kramatorsk, en el este de Ucrania. La compañía ferroviaria ha informado de que al menos podría haber un total de 30 fallecidos y un centenar de heridos.

Esta estación ferroviaria se utiliza para la evacuación de civiles del este del país, asediado por tropas rusas.

Zelenski condena la masacre

06:21 | El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró este viernes que el ataque contra una estación de tren en Kramatorsk, en el este del país y que causó al menos 30 muertos y un centenar de heridos, es la prueba de que Rusia "extermina" a la población civil.

Zelenski dijo en Facebook que el ataque se produjo con misiles Tochka-U contra la estación de ferrocarril, "donde se encontraban miles de civiles a la espera de ser evacuados... Murieron casi 30 personas, cerca de 100 resultaron heridas de diversa gravedad". "La policía y los antidisturbios están sobre el terreno. Los rusos inhumanos no abandonan sus métodos. Al no tener la fuerza y el valor de oponerse a nosotros en el campo de batalla, exterminan cínicamente a la población civil", agregó el presidente ucraniano. "Este es un mal que no tiene límites. Y si no se castiga, nunca dejará de hacerlo", añadió Zelenski.

"Al no tener la fuerza y el valor de oponerse a nosotros en el campo de batalla, exterminan cínicamente a la población civil".

Japón expulsa a diplomáticos rusos

05:51 | El Gobierno de Japón anunció este viernes que expulsará a 8 diplomáticos rusos de su territorio como represalia por los "crímenes de guerra" supuestamente cometidos contra civiles ucranianos en la guerra de ese país, además de aplicar sanciones económicas adicionales.

El primer ministro nipón, Fumio Kishida, acusó a las tropas rusas de un "comportamiento inhumano, no sólo en Bucha, sino también en otras partes del país", y citó entre ellos "los ataques a civiles y a instalaciones nucleares", en una rueda de prensa este viernes.

Ucrania cifra en 19 mil los soldados rusos muertos

05:29 | El Ejército de Ucrania ha cifrado este viernes en "cerca de 19 mil" los soldados muertos en combate desde el inicio de la guerra, que estalló el 24 de febrero tras la orden dada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, días después de reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk.

