Perú: Hijo de un funcionario confiesa una violación y después afirma que fue un "experimento social fallido" | VIDEO

Sebastián Palacín Newell, hijo del presidente del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del Perú (Indecopi), reveló en un video que un “experimento social salió mal”.

Sebastián de 25 años, publicó un video en TikTok donde narra cómo conoció, junto a un amigo, a un par de mujeres que es encontraban en estado inconveniente. Durante la grabación da detalles sobre la manera en que relacionaron con ellas, al punto de que todo apunta hacia un ultraje sexual de parte se los jóvenes hacia ellas.

El video causo tal revuelo, que hasta El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables emitió un comunicado donde condena los hechos. Además, instó al Ministerio del Interior a identificar a la persona que hizo el video, para que inicie las investigaciones correspondientes, además de invitar a las mujeres agredidas acercarse al organismo para denunciar los hechos.

Todo era “un experimento social”

Sin embargo el video fue borrado y Sebastián Palacín Newell hizo otra publicación donde se disculpaba por “la polémica causada”.

“Pido disculpas ante un video súper polémico que he generado, lamento que se hayan sentido ofendidos, y tengo que decirles que todo lo publicado no ha sido real, todo ha sido parte de mi imaginación, como muestra de un experimento social bajo el cual me encuentro trabajando, en el cual he deseado medir las reacciones de las audiencias, ver las reacciones, los compartir, los likes, pero todo ha acabado en un problema serio”.

Ante “el experimento social”, Julián Palacín Gutiérrez, presidente del Indecopi, señaló que su hijo deberá asumir las consecuencias de sus actos y deberá de responder ante las autoridades quienes deberán de esclarecer los hechos.

“La falta de respeto a la dignidad de las mujeres no puede ser motivo de burla bajo ninguna circunstancia. Serán las autoridades correspondientes y mi hijo quienes aclaren este tema con la verdad por delante”. Señaló el funcionario.

Sigue leyendo:

Padres corren a su hija por abrir su cuenta en OnlyFans; ahora todos son MILLONARIOS