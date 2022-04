Padres corren a su hija por abrir su cuenta en OnlyFans; ahora todos son MILLONARIOS

Los padres de una joven de 19 años no se imaginaron que su vida cambiaría radicalmente el día que corrieron a su hija por abrir una cuenta en OnlyFans, pues la joven se dijo dispuesta a sumarse a la plataforma para tener ingresos extra a la vez que abandonaba sus estudios, algo que enfureció a sus padres, quienes nunca contemplaron tener la vida de millonarios a la que ahora están acostumbrados.

Esta historia ya le dio la vuelta al mundo por lo peculiar que resulta, ya que a pesar de no haber contado con el apoyo de sus padres jubilados, la creadora de contenido no les dio la espalda y ahora todos viven con los lujos más extravagantes en una casa valuada en casi un millón de dólares. La joven identificada como Faith Lianne recientemente confesó que su perfil de OnlyFans rápidamente se convirtió en todo un éxito y ahora es muy cercana a su madre y padre, pese a haberla corrido por el desacuerdo.

Faith Lianne explicó a Jam Press que el pasado mes de marzo tomó la decisión de abandonar sus estudios universitarios para dedicarse a tiempo completo a compartir fotos exclusivas en la plataforma, ya que le parece que actualmente un título es "tan sombrío y sin garantías de que obtendrás un trabajo exitoso" y conociendo las condiciones en las que vivía su familia, se dijo no estar dispuesta a "comenzar mi vida con deudas de préstamos estudiantiles".

Ahora también es una influencer de Instagram, donde tiene millones de seguidores. (Foto: Instagram @imfaithxo)

Por supuesto, sus padres no tomaron la noticia de la mejor forma y cuando la joven trató de explicarles su plan de vida, del que asegura va a aprovechar al máximo por todo el tiempo que pueda, la situación se tornó tensa y sus familiares inmediatamente le lanzaron una advertencia. "Me dieron un ultimátum: seguir estudiando o no vivir bajo su techo", por lo que tuvo que refugiarse con su hermano mayor, a quien no pareció molestarle su plan de vida y ahora trabaja como su manager.

OnlyFans la llevó a ser una estrella; ahora la siguen famosos

Faith Lianne detalló que pronto su cuenta se convirtió en toda una sensación acumulando miles de seguidores y por supuesto, el estrellato se extendió hasta su cuenta de Instagram, donde actualmente cuenta con 4.8 millones de seguidores, entre ellos algunos famosos como Snoop Dogg y Tyga.

Claro que los followers de famosos sólo son una parte de las ventajas detrás de su plan de vida, ya que sus ganancias en OnlyFans la han llevado a tener una fortuna de más de un millón de dólares, algo que le ha permitido tener una vida de ensueño en la que jamás repite ropa, usa marcas de lujo y ayuda a sus padres jubilados.

La joven tiene una fortuna de más de un millón de dólares. (Foto: Instagram @imfaithxo)

"Compré una casa nueva por 800 mil dólares y me compré carteras Rolex, YSL y Gucci, y una bolsa Louis Vuitton. También gasto alrededor de mil dólares cada quince días en ropa nueva para fotos de Instagram o OnlyFans. Nunca uso lo mismo dos veces”, dijo a Jam Press.

Ahora, en la mansión -que es uno de los frutos de su nuevo trabajo- no sólo es para ella, pues sus padres se mudaron con ella y además de acostumbrarse a los lujos y vida de millonarios, han aceptado la vida y carrera como creadora de contenido para OnlyFans de su hija.

“Me encanta que OnlyFans me haya permitido pagar este estilo de vida. El plan es hacer de esta mi principal línea de trabajo durante el mayor tiempo que pueda”, concluyó la joven de 19 años.

