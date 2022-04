Paraísos naturales: Un road trip a través de los cinco Parques Nacionales de Utah

Adentrarse en Utah es encontrar texturas, colores y formas como de otro planeta; ningún otro estado de Estados Unidos tiene el tipo de paisajes que se encuentran aquí, por algo la Mars Desert Research Station (MDRS) tiene ahí la instalación de simulación de la superficie de Marte más grande del mundo.

En este Día de la Tierra en el que se reflexiona y recuerda la importancia de cuidar del planeta y nuestra correspondencia con la naturaleza, te sugerimos un road trip por 5 destinos para comprobar por qué ninguna postal o fotografía podrán hacerle verdadera justicia a Utah.

Parque Nacional Zion

A Zion se puede llegar manejando en menos de tres horas desde el aeropuerto de Las Vegas (268 km.) o cuatro horas desde Salta Lake City (500 km). El Parque Nacional presume algunos de los cañones más emblemáticos de Estados Unidos, además de acantilados, como los Navajo Sandstone, bosques de pinos y enebros, manantiales, cascadas con coloridos jardines colgantes y un recorrido único conocido como The Narrows: la sección más estrecha del cañón Zion delineada por paredes de más de 300 metros de altura y para el que se realiza una caminata a través del río Virgin (recomendamos rentar equipo, y sobre todo, calzado especial para agua).

La topografía de Zion y los ecosistemas cercanos –el desierto de Mojave, la Gran Cuenca y las Montañas Rocosas– contribuyen a su biodiversidad: aquí coexisten más de mil especies de plantas; más de 75 de mamíferos; más de 30 tipos de reptiles y 250 especies de aves, como cóndores de California y búhos moteados mexicanos.

Una forma divertida de conocer Zion es en bicicleta, permitidas en todos los caminos pavimentados y en el Pa'rus Trail, el sendero que corre a lo largo del río Virgin. Otras de las actividades más populares en el parque, tanto para expertos como para principiantes, son la escalada y el cañonismo, y ambos requieren un permiso especial.

¿Dónde dormir? The Advenire Hotel – Autograph Collection

Situado en el corazón de la ciudad histórica de St. George, que cuenta con varias galerías de arte y diferentes opciones de restaurantes, este hotel busca redefinir la aventura del suroeste de Utah, brindando no solo un lugar con todas las comodidades y un rico sitio para comer, sino habitaciones con un toque de lujo con un guiño al legado de St. George. El restaurante Wood • Ash • Rye emplea ingredientes regionales para crear recetas que cambian con cada estación; recomendamos especialmente los bisquets recién hechos o el pollo en bisquet con alioli de mostaza y miel, los pancakes frescos de maíz azul con maple o la ensalada con ingredientes locales. theadvenirehotel.com

Parque Nacional Bryce Canyon

Cada año, más de dos millones de visitantes exploran este Parque Nacional, que se distingue por sus rocas rojizas, acantilados rosas y la concentración más grande de hoodoos (columnas irregulares de roca erosionada). Se encuentra a menos de dos horas de Zion (135 km), en la parte superior del Monumento Nacional de Grand Staircase-Escalante. Aquí se encuentra el Anfiteatro Bryce, desde donde se pueden apreciar los hoodoos desde alguno de los cuatro miradores: Bryce Point, Inspiration Point, Sunset Point y Sunrise Point. En el área habitan alces de montaña, antílopes americanos y más de 175 especies de aves, como colibríes migratorios, halcón peregrino, pavo salvaje y águila calva.

En temporada alta, entre abril y octubre, se puede usar el servicio de transporte gratuito (al mostrar el boleto de acceso al parque) que lleva entre los diferentes miradores, desde donde elegir alguna ruta de senderismo, como el Rim Trail, para explorar el terreno a tu propio ritmo.

Las salidas y puestas del sol son otros de los grandes espectáculos de Bryce, que también es famoso por la oscuridad de sus cielos, perfectos para admirar la bóveda celeste (en 2019 fue designado como Gold Tier International Dark Sky Park).

¿Dónde dormir? Best Western Plus Bryce Canyon Grand Hotel

Este hotel que se divide en dos edificios de cuatro pisos se encuentra a pasos de una de las paradas del servicio de transporte del parque; además, ofrece desayuno gratuito que incluye diferentes tipos de pan, cereal, fruta, platillos calientes además de jugo, café o té. Si el clima te inspira, también cuenta con alberca climatizada exterior. brycecanyongrand.com

Detour: Lower Calf Creek Falls

Entre Bryce y la comunidad de Moab se halla este impresionante lugar que permaneció relativamente desconocido como destino turístico hasta la formación del Monumento Nacional Grand Staircase-Escalante, bajo la administración Clinton. Aquí se llega manejando por la Utah Scenic Byway 12, la carretera entre Escalante y Boulder.

Después de una caminata de ida y vuelta de 10.8 kilómetros, con una duración aproximada de tres horas, que pasa entre acantilados con vetas de minerales, arena, mesetas de pasto, flores silvestres, estanques de castores y hasta sitios de arte rupestre, se llega a unas espectaculares cascadas de 36 metros en cuya base es posible refrescarse. Nuestra recomendación es visitarlo fuera de los fines de semana de verano, cuando el área atrae a muchas familias.

Parque Nacional de los Arcos

A tres horas y media desde las cascadas (310 km) y 400 kilómetros de Bryce, se llega a este parque nacional único por sus más de dos mil arcos de piedra natural. Como hay capacidad limitada, recomendamos llegar antes de las 7 de la mañana o tomar el Morning Tour que ofrecido por Moab Adventure Center.

Este paisaje es único gracias a que fuerzas geológicas modificaron y doblaron la piedra arenisca enterrada, como si fuera una alfombra de la que se juntan dos bordes, uno hacia el otro. A medida que la arenisca se deformó, empezaron a mostrarse fracturas, estableciendo los patrones para las esculturas de roca que se ven hoy. Paseando por aquí, guías y visitantes se divierten por igual encontrando formas en las rocas: borregos, changos, pavos y hasta un Santa Claus. Hoy, el agua sigue dando forma a este entorno: la lluvia erosiona la roca y transporta sedimentos por cañones hasta el río Colorado, pequeñas marcas se desarrollan y crecen con cada tormenta; y en invierno, la nieve se derrite y se acumula en fracturas, para luego congelarse y expandirse, rompiendo trozos de arenisca.

Estructuras que impresionan hoy, como el Delicate Arch, son impermanentes. Lo único seguro es que este panorama –que incluso sirvió de locación para Thelma & Louise– continuará cambiando.

Parque Nacional de Cañones

También conocido como Parque Nacional Tierra de Cañones, este lugar está a media hora del pueblo de Moab (48 km) y se distingue por sus distintivos relieves y colores, resultado de la influencia del viento y el agua.

Los ríos Green y Colorado dividen el parque en tres distritos: Island in the Sky, The Needles y The Maze. Aunque comparten una atmósfera desértica, cada uno tiene sus propias características: las mesetas de Island in the Sky parecen una cadena montañosa cortada por una espada, es el más accesible, el más cercano a Moab y cuenta con un recorrido panorámico ante los cañones esculpidos por el agua, así como numerosas caminatas; Maze son gargantas increíblemente excavadas en la roca y Needles es un remoto rincón que presenta un increíble paisaje de agujas de arenisca. Otros sitios a explorar son Chopped buttes, con sedimentos y petroglifos tallados, y Mesa Arch, una ventana de piedra de 15 metros sobre un acantilado, desde donde puede verse el valle, el río, los cañones y los espectaculares atardeceres.

Recorrer el parque completo requiere varios días, y vale enfocarse en un área diferente en cada visita. Otra opción es conocer Canyonlands desde el agua, con un paseo en bote en alguno de los ríos.

Como el lugar es un desierto alto, el clima podría variar hasta 40 grados un solo día, por ello, se recomienda prevenirse y vestirse en capas, y visitar entre abril y mayo.

¿Dónde dormir? Red Cliffs Lodge

Tanto para visitar Arches como Canyonlands, puedes hospedarte en este lugar enmarcado por majestuosos acantilados rojos de más de 600 metros de altura y que ofrece acogedoras cabañas rústicas, además de actividades como rafting y cabalgatas a caballo. El lugar cuenta con alberca, jacuzzi exterior, canchas de tenis y hasta un viñedo. redcliffslodge.com

Toma en cuenta

Vístete con ropa deportiva cómoda y en capas

Lleva una pequeña maleta con bloqueador solar, repelente de insectos, agua, barrita de cereal o proteína y alguna fruta.

Toma constantemente agua y bebidas con potasio para prevenir el mal de altura.

No olvides cámara, celular y una pila portátil (para el teléfono).

Por Mariana Mijares

Fotos: Mariana Mijares y Cortesía Visit Utah

