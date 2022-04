"No hay excusas": se burlan de sus humildes tenis y gana tres medallas de oro

Una pequeña atleta de 11 años de edad fue la burla de sus compañeros por utilizar unos tenis improvisados durante una carrera; sin embargo, con todo y eso logró obtener el primer lugar en tres categorías de la competencia deportiva.

Rhea Bullos es la protagonista de esta historia que, a pesar de haber tenido lugar hace 2 años, continúa siendo viral debido a que la menor ha sido un ejemplo de que cuando se quiere se puede, siempre y cuando exista compromiso, lucha y perseverancia.

De acuerdo con la historia dada a conocer por un usuario de Facebook, quien aparentemente también compitió, la niña se vio orillada a hacer sus propias zapatillas deportivas debido a que sus padres no tenían dinero para comprarlas, inclusive les colocó el logo de su marca favorita con un plumón.

A pesar de no tener los tenis correctos y ser más propensa a sufrir una lesión, Bullos se llevó el oro en las pruebas de 400, 800 y mil 500 metros de un campeonato escolar en el distrito de Illoilo en la isla de Panay.

En redes sociales Jeff Cariaso, entrenador del equipo de baloncesto Alaska Aces, compartió una fotografía con el siguiente mensaje: “¿Cómo definirían la determinación? Aquí hay un ejemplo. Rhea Bullos inspiró a muchos, incluyéndome a mí, cuando la historia sobre sus Nikes y cómo ella ganó 3 Medallas de Oro en el Iloilo Sports Council Meet salió a la luz.

“A pesar de no tener zapatos para correr, no lo usó como excusa. Esta fenómeno de 11 años vendó sus pies, dibujó la palomita de Nike y corrió la carrera. No hay excusas. No hay límites. Digo esto solo porque Rhea tiene compañeros de equipo que también necesitan nuestra ayuda. Mi objetivo es ayudar a sus compañeros de equipo y a la escuela. Cuanto más seamos mejor, háganmelo saber para que pueda conectarlos con ellos”, agregó conmovido en la publicación.

Después de dar a conocer esta historia, personal del centro comercial SM City Iloilo le regaló un par de zapatillas junto con unas medias y una mochila por ser una inspiración para niños, niñas y adultos de Filipinas.

