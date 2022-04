"No les estamos haciendo un favor": novios se vuelven virales por increíbles requisitos para ir a su boda

Cuando una pareja toma la decisión de casarse hay muchas cosas que organizar. Lo importante es pensar que todo el esfuerzo invertido valdrá la pena para que el día más esperado sea memorable.

Tal es el caso de una pareja de novios en Estados Unidos que desde que se comprometieron han planificado la gran fiesta a detalle, tanto así que decidieron poner sus propias reglas.

La fotógrafa Kaytlyn Rosko y Tyler Wyatt compartieron sus exigencias en un video que ya es viral en Tik Tok. La joven pareja aparece frente a la cámara bailando mientras sus reglas aparecen en pantalla.

Debido a ello, los comentarios y críticas no se hicieron esperar, pues muchos usuarios consideraron que sus reglas eran ridículas y poco razonables, en tanto que otras parejas se identificaron con los novios del video y los apoyaron.

“Sabía que la forma en que quería organizar mi boda no era tradicional, pero había un montón de novias como yo que lo querían de esa manera, pero simplemente no estaban seguras de si estaba bien hacerlo. ¡Quería mostrar que también estamos nerviosos, pero que creemos que tu día debe ser TU día!”, declaró la novia de 26 años al New York Post luego de que la publicación se hiciera viral en la plataforma mencionada.

Y es que el video en TikTok subtitulado “Exagerándonos para decirles a nuestros invitados a la boda”, acumuló 11.4 millones de visitas y 1.7 millones de comentarios en tres días.

¿Cuáles son los requisitos para asistir a la boda?

-No se aceptan acompañantes

-Código de vestimenta obligatorio

-No se permiten niños ni niñas. Solo podrán asistir sus propios hijos.

“No les estamos haciendo ningún favor”, se lee al final del video.

SIGUE LEYENDO

Esta chica canceló su boda cuando encontró una perturbadora carpeta en la computadora de su novio

"Quería tenerme solo para ella": hombre con nueve esposas se divorcia de una de ellas por egoísta