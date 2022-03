Le rompen copa de vidrio en la cabeza a mujer, quedará con cicatriz permanente; agresor pensó era de plástico

La joven Nara Ledesma denunció en sus redes sociales la agresión que sufrió por parte de un hombre desconocido mientras estaban en un antro en la ciudad de Asunción en Paraguay. La mujer compartió imágenes después del aparatoso golpe que le cortó una de las arterias en su frente que hizo que estuviera cubierta totalmente con sangre.

La joven identificó a su agresor como René Olmedo, gracias a la intervención de los administradores del lugar quienes le dieron acceso a las cámaras de seguridad donde se ve el momento en que de la nada, el agresor avienta una copa de vidrio en dirección donde Nara estaba en compañía de sus amigos y de su novio.

“Estábamos bailando y divirtiéndonos como cualquier persona cuando recibo un impacto muy fuerte de una copa de vidrio. Sin entender lo que pasaba, solo empecé a ver sangre por todos lados, y sentir que sangraba sin control”, contó la víctima.

De acuerdo con Nara, para detener la hemorragia de su herida, tuvieron que coserla con 50 puntos en la cara. “No sabiendo en ese momento la gravedad de la situación, ocasionando el corte de una arteria y 50 puntos en la cara, con una cicatriz de por vida”, refirió.

El agresor reía antes de aventar el vaso a Nara

En el clip compartido por Nara, se observa cuando René Olmedo reía con sus acompañantes dentro del antro instantes previos a lanzar la copa de vidrio contra la mujer, cuando de pronto lanza el vaso que impactó en la cara de su víctima. Enojada, Nara aseguró desconocer los motivos que llevaron al hombre para agredirla.

“Agarra una copa de vidrio y me tira sin razón y motivos alguno, ocasionándome todo lo que mencioné anteriormente, en donde podía perder la vista o morir desangrada por el corte de la arteria que me ocasionó. Y lo más indignante es como sigue divirtiéndose después lo que hizo”, dijo Nara.

“Pensé que era de plástico”

René Olmedo afirmó que lanzar la copa fue un acto inconsciente, además de que dijo, pensó que se trataba de un vaso de plástico, declaró para el medio local hoy.com.

“Yo estaba con mis amigos en la discoteca, me subo al sofá, cuando recibo el impacto de un cigarrillo electrónico a la altura del cuello. Me bajo para ver qué era, miro hacia dónde fue e inconscientemente lancé esa copa, pensé que era de plástico porque era liviana, no le cargué nada a la copa o romper antes de tirar”, dijo.

El joven señaló que jamás tuvo la intención de lastimar a alguien y menos contra una señorita, por lo que dijo sentirse dolido por esa situación. “Estoy muy dolido por eso. Al enterarme de todo al día siguiente, porque en el momento nadie dijo nada, yo creí que la copa cayó al piso porque no hubo nada -no hubo un tumulto-, yo seguí en la discoteca hasta 40 minutos más tarde, cuando me retiro del lugar”.

Finalmente la mujer agredida espera que se haga justicia del caso y enfatizó que el acto no debe quedar impune “(para que) podamos reflexionar como sociedad cuál es el país en donde queremos vivir. Nadie se merece pasar lo que pasé”.

SIGUE LEYENDO:

Abuso policial: Captan en video a uniformadas golpeando a un grupo de mujeres

"Hijo de tu p...": Ciclista acosa sexualmente a una mujer en calles de Tultitlán | VIDEO

RMG