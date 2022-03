Hombre es condenado a 13 años de cárcel por golpear y abusar de menores en un coche

Nueva Zelanda impactó con una historia de terror prácticamente sacada de Hollywood. La historia de Riki Ross Kake puso los pelos de puntas a todos en el país después de revelarse las atrocidades que realizó. Se dice que este hombre reconoció 28 delitos cometidos con menores de edad, mismos que le significaron 13 años de cárcel.

De acuerdo con el informe presentado por el Tribunal de Distrito de Christchurch en Nueva Zelanda, el señor reconoció haber realizado hasta 28 delitos con menores de edad. En la declaración dejó claro que los encerraba, golpeaba y abusaba sexualmente de ellos en un coche.

El abusador fue detenido después de haber reconocido el secuestro, agresión e intento de violación de un menor de 16 años, pero eso no fue todo, ya que también reconoció el intento de violación y amenaza de muerte de un niño mejor de 12 años.

De acuerdo con la declaración de Kake, él “culpaba” al niño por cualquier “desaire que ocurriera”. Posteriormente manipulaba la mente del pequeño diciéndole que no le podía decir a nadie lo que había ocurrido. Entre los castigos que realizaba era el de encerrar a los niños en el coche cuando estaba enfadado. A algunos los dejó sin comida por todo el día y los atacaba si intentaban escapar.

Ofrece disculpas

Después que seis víctimas testificaron en su contra ante un juez, donde recordaron todo el horror y el daño físico y psicológico que les había ocasionado, llegó el tiempo que hablara Kake, donde ofreció una disculpa a todos los que habían sufrido ataques de su parte.

“Las cicatrices que me dejaste no me preocupan, lo que va a quedar en el tempo es el daño emocional”, dijo una de las víctimas frente al juez. En un inicio se solicitó un lapso de 24 años en prisión, pero al final solo le dieron 13 años gracias a que estaba arrepentido por lo sucedido.

“Lo siento, viviré con esto el resto de mi vida”, dijo Riko Ross ante el juez para mostrar su arrepentimiento por todo el daño que le hizo a sus 28 víctimas a lo largo de los años. El motivo de los 13 años tiene que ver con que ocasionó un daño emocional y psicológico irreparable.

