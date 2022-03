Bebé de tres años mata por accidente a su mamá al dispararle en la nuca con la pistola del papá

La regulación de armas de fuego en Estados Unidos se puso en debate de nueva cuenta, pues una mujer, identificada como Dejah Bennet, murió luego de que su hijo le disparara accidentalmente por estar jugando con una pistola, en Dolton, Illinois. De acuerdo con los reportes de la policía, todo ocurrió el pasado 12 de marzo.

La joven, de 22 años, estaba dentro de su automóvil, en el estacionamiento de Food-4-Less cuando el menor, de tan sólo tres años, tomó una pistola que estaba en el asiento trasero y comenzó a jugar con ella, poco después apretó el gatillo y la bala que salió se incrustó en el cuello de su madre, quien perdió la vida al poco tiempo.

Pasó afuera de un supermercado. Foto: Especial.

El padre del menor sería el responsable

De acuerdo con la policía, el padre, cuya identidad no ha sido revelada, estaba presente cuando todo pasó, sería el responsable de esta tragedia, pues podría ser acusado de mal manejo de armas, ya que la pistola era suya. La identidad del pequeño tampoco fue revelada, ni se sabe si está bajo supervisión de algún familiar.

Al respecto, Andrew Holmes, un funcionario de Dolton, expuso que "esto podría haberse evitado". Luego de esto, las autoridades locales hicieron un evento para regalar candados de armas y dieron recomendaciones a las familias de los compradores sobre el buen manejo de un fusil.

La organización Every Town for Gun Safety detalló que en 2020, los disparos no intencionales de niños menores de 18 años dejaron 142 muertos y 242 heridos. En 2021, fue de 154 y 244 heridos. Además, 16 personas han muerto y 29 han resultado heridas en estos tiroteos en lo que va del 2022.

