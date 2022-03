Conflicto Rusia-Ucrania Minuto a Minuto: Putin exige reconocimiento de Crimea como territorio ruso

[23:00] Scott Morrison, primer ministro de Australia, informó que aportará unos 50.8 millones de dólares para financiar la capacidad militar de Ucrania, en respuesta a la invasión rusa de su territorio.



"Estamos hablando de misiles, municiones y de apoyarles en la defensa de su propio territorio, en Ucrania, y lo haremos en colaboración de la OTAN", dijo Morrison en una rueda de prensa en Camberra, en la que aseguró que la ayuda militar letal y no letal "llegará rápido".



Morrison, quien ya había anunciado el domingo su intención de enviar armas a Ucrania, remarcó que no dará muchos detalles sobre la ayuda militar a Ucrania para no "avisar al Gobierno ruso de lo que se le viene encima".



Morrison también anunció que destinará unos 25.7 millones de dólares estadounidenses para ayudar a las organizaciones internacionales en la respuesta a la crisis humanitaria, así como instó a los ucranianos-australianos que no viajen para combatir en el conflicto.

Con esta medida, Australia, nación aliada histórica de Estados Unidos, sigue los pasos de otras naciones que se han comprometido a enviar armas para apoyar a las tropas ucranianas que combaten en su país a las desplegadas por Moscú.

Australia, en la misma línea de Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea y otras naciones aliadas, ha impuesto sanciones contra políticos -incluido el presidente ruso, Vladimir Putin-, militares y oligarcas rusos, además de varios bancos y prohibir la inversión en las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk.

Vladimir Putin presenta sus condiciones para terminar la invasión en Rusia

[20:34] El presidente ruso Vladimir Putin presentó el lunes sus condiciones para terminar con la invasión de Ucrania, donde sus tropas lanzaron bombardeos mortíferos en varias ciudades, entre ellas Járkov (noreste), a pesar del refuerzo de la presión y las sanciones internacionales.

En la primera sesión de negociaciones con Kiev, Moscú exigió el reconocimiento de Crimea como territorio ruso y la desmilitarización de Ucrania que, por su parte, pidió a un alto el fuego y la retirada de las tropas invasoras de su país.

Después de cinco días de conflicto, la presión internacional contra Moscú no se detiene: el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, informó que abrirá "lo antes posible" una investigación, la FIFA excluyó a Rusia de la Copa del Mundo, se reforzaron las sanciones financieras...

Y la Asamblea General de la ONU celebró el lunes una "sesión extraordinaria de urgencia" para estudiar el conflicto. "¡Basta ya! Los combates deben cesar", lanzó el secretario general Antonio Guterres en la apertura de una sesión que debería culminar el miércoles con la votación de una resolución, no vinculante, contra la agresión de Moscú.

EU expulsa a 12 diplomáticos rusos ante la ONU por espionaje

[15:33] Estados Unidos acusó de espionaje a 12 miembros de la misión diplomática rusa ante la ONU en Nueva York, que recibieron la orden de abandonar Estados Unidos.

La misión estadounidense ante la ONU señaló en un breve comunicado que los 12 son "agentes de inteligencia" que "abusaron de sus privilegios de residencia" en el país anfitrión realizando "actividades de espionaje contrarias a nuestra seguridad nacional".

El primero en anunciar la expulsión fue el embajador ruso ante las Naciones Unidas, Vassily Nebenzia, en una conferencia de prensa.

Cuando recién comenzaba la reunión con la prensa, el embajador pidió un minuto a los presentes para responder a una llamada telefónica. "Acabo de recibir la información de que las autoridades estadounidenses han declarado persona non grata a 12 diplomáticos de la misión" de Rusia ante la ONU, dijo al término de la llamada.

El embajador aseguró que los afectados tienen hasta el 7 de marzo para abandonar el país.

Nebenzia la tildó en la conferencia de prensa de "acción hostil" y "grave violación del país anfitrión" de sus compromisos en el marco de las reglas aplicables a los extranjeros que trabajan en Naciones Unidas.

Según Olivia Dalton, portavoz de la misión estadounidense ante la ONU, la acción estaba "en desarrollo desde hace meses".

Poco antes, el embajador adjunto de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Richard Mills, había dicho en una reunión del Consejo de Seguridad que la expulsión de estos diplomáticos se debe a "actividades que no se corresponden" con su estatus.

La misión rusa ante la ONU cuenta con un centenar de personas, según una fuente diplomática rusa.

12:09 | ONU tiene registro de 102 civiles muertos por conflicto entre Rusia y Ucrania

La mayoría de civiles muertos y heridos en la guerra iniciada por Rusia en Ucrania han sido víctimas de armas explosivas de amplio alcance disparadas con artillería pesada, sistemas de lanzamiento múltiple de misiles y en bombardeos aéreos, dijo hoy la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet.



La Oficina de Derechos Humanos, que dirige Bachelet, tiene registrados 102 muertos y 304 heridos civiles desde que empezó la guerra hace cuatro días, una cifra mucho menor que la difundida por las autoridades ucranianas (352, hasta el momento), pero que corresponden únicamente a las que el organismo de la ONU ha podido verificar de forma independiente.



"Me temo que las cifras reales son significativamente más altas", reconoció al intervenir en la inauguración de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos.



Recordó que millones de civiles buscan protección de las bombas en refugios improvisados, incluidas las estaciones subterráneas del sistema del metro, en particular personas vulnerables y ancianos, mientras que 368.000 ucranianos ya han tomado la ruta del exilio, y muchos más se han desplazado dentro del país.



Bachelet pidió que se aproveche la participación de numerosos dignatarios en los primeros días de sesiones del Consejo de Derechos Humanos para discutir y coordinar acciones frente a la situación en Ucrania.



También en la sesión inaugural del Consejo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reiteró su llamado a un cese de las hostilidades en Ucrania y que se retorne a la vía del diálogo y la diplomacia para resolver las disputas que han llevado a esta situación.

Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos. Foto: EFE

11:30 | La FIFA y la UEFA suspenden a selecciones y clubes de Rusia

La FIFA y la UEFA decidieron de forma conjunta suspender a todas las selecciones nacionales y clubes rusos para participar en las competiciones de ambas hasta nuevo aviso, lo que implica la exclusión de Rusia del Mundial de Qatar 2022.

"FIFA y UEFA han decidido hoy de forma conjunta que todos los equipos rusos, ya sean equipos representativos nacionales o equipos de clubes, serán suspendidos de participar en ambos Competiciones FIFA y UEFA hasta nuevo aviso", se lee en el comunicado conjunto.

Estas medidas fueron adoptadas hoy por el Buró del Consejo de la FIFA y el Comité Ejecutivo de la UEFA, respectivamente, los máximos órganos de decisión de ambas instituciones en estos asuntos urgentes, ante la invasión de Ucrania por parte de Rusia iniciada el pasado día 24.

10:34 | La “Oranje” se negará a jugar contra Rusia y Bielorrusia "hasta nuevo aviso"

La Real Federación Neerlandesa de Fútbol anunció este lunes que no jugará partidos internacionales contra las selecciones de Rusia y Bielorrusia “hasta nuevo aviso”.



“Esperamos de todo corazón que la guerra en Ucrania termine lo antes posible. La gravedad y el alcance de la continua agresión de Rusia y la cooperación de Bielorrusia han llevado a la federación a tomar esta decisión”, dijo la máxima instancia del balompié neerlandés en un comunicado.



El primer partido al que afectará la decisión será el Países Bajos-Bielorrusia femenino previsto para el 12 de abril en el Cars Jeans de La Haya, un encuentro clasificatorio para el Campeonato del Mundo.



La federación neerlandesa aseguró que sigue en contacto con la UEFA y la FIFA para estudiar si se toman medidas adicionales.

8:07 | Aterriza el avión de la FAM en Bucarest

Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, informó que el avión de la Fuerza Aérea Mexicana, ya aterrizó en Bucarest, Rumania. Confirmó que mañana esperamos el arribo de más familias evacuadas desde Kiev.

Actualmente, las embajadas en Polonia y Rumania están apoyando a Olga García Guillén, Embajadora de México en Ucrania, en la operación de rescate.

7:26 | Gobierno Ucraniano, anunció formación de una nueva unidad "Legión Internacional" para combatir contra Rusia

Volodímir Oleksándrovich Zelenski, presidente de Ucrania, anunció la formación de la nueva Legión Internacional. Asegura, que existen miles de solicitudes de ciudadanos extranjeros que buscan unirse a la resistencia y proteger la seguridad mundial del régimen de Putin.

6:00 | Rusia y Ucrania empiezan las negociaciones en la frontera bielorrusa

Las delegaciones rusa y ucraniana comenzaron hoy las negociaciones en Pripiat, en la frontera ucraniano-bielorrusa, en las que Kiev intentará lograr un alto el fuego por parte de Rusia tras cinco días de guerra.



El inicio de la reunión fue transmitido en directo por la agencia oficial bielorrusa BELTA. El ministro de Exteriores de Bielorrusia, Vladímir Makéi, saludó a las delegaciones, a las que trasladó el deseó del presidente de su país, Alexandr Lukashenko, de que durante las negociaciones sea posible encontrar formas de resolver los problemas. "Pueden sentirse completamente seguros, este es nuestro deber sagrado", señaló Makéi.



El tema clave de las conversaciones para la parte ucraniana es lograr un alto el fuego inmediato en la guerra que lanzó Rusia hace cinco días en Ucrania y la retirada de las tropas de Ucrania, en tanto que para Rusia es importante abordar la posibilidad de que el país vecino adopte un estatus neutral con respecto a la OTAN.



El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, instó horas antes en un videomensaje -en el que se dirigió a los soldados rusos- a abandonar Ucrania y deponer las armas.

5:00 | La fundación del Chelsea aún no se ha hecho cargo del equipo

La fundación del Chelsea, a la que Roman Abramovich pasó la administración del equipo por las malas relaciones entre Rusia y Reino Unido, aún no se ha hecho cargo del club por complicaciones legales.

Los dirigentes de la fundación tienen dudas sobre si es compatible dirigir una asociación caritativa en el Reino Unido al mismo tiempo que un equipo de fútbol, como sería el caso si asumen el mando del Chelsea.

Imagen del estadio del Chelsea. Foto: EFE.

Abramovich, con este movimiento, decidió echarse a un lado mientras se alargue la guerra entre Rusia y Ucrania, pero continúa siendo el dueño del club inglés.

Preguntado Thomas Tuchel sobre cómo afectará esta decisión al equipo, el alemán dijo que no trastocaría "nada" su día a día, según lo que había hablado con Marina Granovskaia, mano derecha de Abramovich y gestora del equipo.

00:00 | Fuerza Aérea Mexicana inicia misión de evacuación de mexicanos varados en Rumania

Al mando está el capitán Héctor Iván Espejel Estrada. Para él y sus 12 elementos de la Fuerza Aérea Mexicana es la primera vez que acuden a rescatar paisanos a un punto limítrofe con un área en conflicto armado.

Es un viaje largo a bordo del Boeing 737-800, matrícula 3528: prácticamente un día completo, pero la misión lo vale.

Hay que traer de regreso a los connacionales que han logrado salir de Ucrania para llegar a Rumania, ya sea por sus propios medios o apoyados por el cuerpo diplomático, encabezado por el canciller Marcelo Ebrard.

Son al menos 22 mexicanos a rescatar. Pueden ser más. La mayoría con vidas hechas en Ucrania. Vidas que abandonan obligados por la invasión rusa al territorio ucraniano.

00:00 | Cientos de miles de personas realizan manifestaciones en Europa contra invasión de Rusia a Ucrania

Los ucranianos residentes en Roma volvieron a salir a las calles para manifestarse en contra de la invasión rusa que acontece en su país.

Miles de personas se dieron cita en Plaza de la República para hacer sentir sus demandas donde destacaron los gritos de “Putin asesino”, “libertad”, “no al imperio ruso” y “detengámonos la guerra”.

Durante el recorrido y en diversas ocasiones cantaron el himno ucraniano acompañados de personas de otras nacionalidades, como Georgia y Cuba, mostrando su solidaridad al país eslavo.

Las pancartas con la imagen del presidente de Rusia, Vladimir Putin, mostrándolo como Hitler, eran las que predominaron el paisaje de la marcha, que concluyó en los foros imperiales.

Por su parte, 300 personas se manifestaron este domingo en distintas ciudades españolas y entre cánticos como "Putin, fuera", "No a la guerra" y "No a la invasión".

Imagen de las protestas en Ucrania. Foto: EFE

SIGUE LEYENDO:

Conflicto Rusia Ucrania Últimas Noticias: Zelenski se niega a abandonar el país pese al apoyo de EU

Con información de EFE