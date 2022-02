Papa Francisco pide un día de ayuno y orar por la paz en Ucrania

El Papa Francisco al final de la Audiencia General celebrada en el Aula Paulo VI, pidió tanto a “creyentes y no creyentes” a unirse en oración por la paz en Ucrania el próximo miércoles 2 de marzo que será el inicio de la Cuaresma con el Miércoles de Ceniza.

“Quisiera hacer un llamamiento a los responsables políticos para que hagan un serio examen de conciencia ante Dios, que es Dios de la paz y no de la guerra; que es el Padre de todos, no sólo de algunos, que quiere que seamos hermanos y no enemigos, dijo el máximo pontífice