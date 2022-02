Dos jóvenes pelearon pero solo esposaron al afroamericano; el video causa indignación: "¡fue porque es negro!"

En redes sociales se hizo viral el video de una discusión entre dos adolescentes que se salió de control y terminó en golpes dentro de una plaza en Nueva Jersey, Estadis Unidos; sin embargo, la grabación ha causado una profunda indignación en redes sociales debido al trato dispar que los guardias de seguridad mostraron ante los protagonistas de la riña.

Y es que en el video, que dura poco menos de un minuto, se aprecia a dos chicos, uno blanco y el otro afroamericano, discutiendo y elevando cada vez un poco más el tono en el que se hablan; luego el chico blanco lo señala y el otro le quita la mano, y es cuando éste se le va a los golpes al chico afrodescendiente y terminan encima de un sillón del lobby.

Los jóvenes que están alrededor de ellos solo apuntan con el celular y murmuran expresiones como "¡oh, por Dios!". El enfrentamiento escala de nivel y caen del sillón, pero en ese momento aparecen un hombre y una mujer, ambos guardias de seguridad de la plaza comercial Bridgewater Commons y los separan.

Mientras que la mujer policía ayuda al chico blanco a sentarse y éste le dice algo señalando al otro muchacho, el uniformado somete en el suelo de una manera excesiva al joven afroamericano. Luego la oficial se acerca, pone la rodilla sobre la espalda del joven y ayuda a su compañero a esposarlo, mientras que el otro involucrado en la riña sigue sentado -como si nada-en el sillón.

Luego éste se levanta con una actitud arrogante, y la policía le dice algo mientras el hombre se lleva al otro niño. Mientras eso ocurre, uno de los jóvenes que está grabando todo grita "¡Oye, fue porque es negro! ¡Racialmente motivado!".

El chico esposado no inició la pelea; ésto fue lo que pasó

Evidentemente, el video ya le dio la vuelta al mundo gracias a las redes sociales y las autoridades locales ya se pronunciaron al respecto. El gobernador de Nueva Jersey, Philip D. Murphy, aseguró que sí hubo un trato dispar para los jóvenes y que el video es profundamente perturbador; mientras que la policía y el alcalde de Bridgewater exigieron una investigación de asuntos internos así como la separación de los elementos de seguridad involucrados.

El chico esposado fue identificado como Z'Kye Husain, de 14 años, y su familia ya está colaborando con el abogado Benjamin Crump, quien ha llevado casos de brutalidad policial contra personas afroamericanas como George Floyd y Breonna Taylor. La mamá de Z'Kye dijo a The New York Times que su hijo no fue quien empezó el pleito, sino el joven blanco al que los policías no esposaron.

Explicó que los hechos ocurrieron cerca de las 19:30 horas del pasado sábado 12 de febrero y que el enfrentamiento tuvo lugar cuando su hijo defendió a sus amigos de los constantes acosos del chico blanco, quien es mayor que ellos. Ahí fue cuando comenzaron los empujones y luego los golpes, como se aprecia a ver en el video.

Eboné, mamá de Z'Kye dijo que las autoridades de la plaza dijeron que actuaron conforme al protocolo, pero "da la casualidad que mi hijo era el único con las esposas puestas", ya que como se ve en la grabación, al otro chico no lo sometieron. En tanto, también informaron que ambos muchachos tienen prohibida la entrada al establecimiento durante los próximos tres años, según NYTimes.

