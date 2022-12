Cansados de las restricciones sanitarias manifiestan su descontento ante censura: China

Las hojas en blanco en el marco de las recientes protestas en China se han convertido en el símbolo de lucha contra la política de cero COVID, que la población ya no soporta, y reflejan un reclamo en contra de la censura y la falta de libertad de expresión.

En redes sociales se manifiestan estudiantes de varias universidades, incluyendo Nanjing y Beijing, sujetando hojas en blanco, a las que se suman protestas en el exterior de China en señal de apoyo.

Esta nueva forma de expresión tiene sus raíces en protestas como las que tuvieron lugar en 2020, en Hong Kong, donde los inconformes sostuvieron papeles en blanco para manifestarse contra la ley de Seguridad Nacional que, según defensores de DDHH, socavan libertades individuales.

Los papeles en blanco no son exclusivos de China también se usaron en Moscú para rechazar la invasión a Ucrania durante los primeros días. En las hojas no se leía proclamación alguna, pero igualmente eran detenidos o golpeados.

Los estudiantes chinos han tomado las hojas en blanco como bandera de protesta en campus como el de Nanjing o en calles de Beijing, Shanghái o Wuhan, donde surgió la pandemia de COVID-19.

"La gente tiene un mensaje común", dijo a The New York Times, Xiao Qiang, investigador en la Universidad de California en Berkeley. "Saben lo que quieren expresar y las autoridades también lo saben, así que la gente no necesita decir nada. Si levantas un papel en blanco, entonces todos saben lo que quieres decir".

Por su parte, Matt Schrader, analista de China de la Alianza para la Seguridad de la Democracia del Fondo Marshall Alemán, destacó que "la idea de que cuando ninguna forma de protesta es aceptable para el Estado, entonces lo único que podrías sostener que no ofenderá a nadie en el poder es un pedazo de papel en blanco".

Además, la censura de las redes sociales ha provocado la ira en Internet, donde un usuario escribió que "si temes a una hoja de papel en blanco, eres débil por dentro", esa forma de protesta contra el régimen no ha logrado ser inhabilitada porque no tiene un antídoto, sólo la represión policial.

"El papel blanco representa todo lo que queremos decir, pero no podemos", declaró un joven que se identificó como Johnny, de 26 años. "Vine aquí a presentar mis respetos a las víctimas del incendio (donde murieron 10 personas atrapadas por los confinamientos), y espero ver el final de estas medidas antiCOVID. Queremos una vida normal de nuevo".

SIGUE LEYENDO

China: la fábrica más importante de iPhone vive un estricto confinamiento por un brote de Covid-19

Estallan nuevas protestas en China contra las restricciones por el COVID-19 y a favor de más libertades

MBL