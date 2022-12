¡Tragedia navideña! Lo confundieron con un ladrón y lo mataron: él solo era el trabajador de mantenimiento

Un día antes de Navidad, un trabajador de mantenimiento fue asesinado a tiros por uno de los residentes que pensó que estaba robando su apartamento. Los hechos se registraron en complejo de residencias de Clayton Point en Grand Prairie, en el estado de Texas, Estados Unidos. Un hombre de 53 años de origen mexicano, identificado como César Montelongo tenía planeado festejar junto con su familia las fiestas decembrinas y celebrar su 29º aniversario de bodas, ahora, dejó a sus cinco hijos y esposa desolados por esta gran pérdida. Lo más indignante del caso es que debido a las leyes de la entidad, no hay ningún arrestado, pues los dueños tienen el derecho de "defender su propiedad" de extraños si así lo consideran necesario.

Quería celebrar el 29º aniversario de bodas con su esposa. FOTO: Facebook

El trabajador de mantenimiento había respondido a un llamado de varios vecinos del complejo, al parecer las tuberías de agua presentaban muchas fallas debido a las bajas temperaturas que se han registrado en todo el país norteamericano. Su hijo mayor declaró ante varios medios de comunicación que su padre conocía a todos los residentes de la unidad, dado que llevaba laborando en dicho lugar 16 años. Tenía muy buena relación con todos y siempre se diferenció por dar un trato amable, servicial y humilde. Lo que no se imaginaban es que ese sería su último servicio, pues César fue encontrado herido en el balcón por varios disparos de un arma de fuego.

Alrededor de las 18:00 horas la policía acudió al lugar solo para encontrar a Montelongo sumamente herido. Aunque fue llevado al hospital de la zona, lo declararon muerto. Ahora se sabe que el tirador que le disparó no fue detenido, caso contrario está "cooperando con las autoridades" en la carpeta de investigación. Lo que comentan es que su caso se trasladará a los tribunales para esclarecer la situación y saber qué fue lo que realmente pasó en este caso. El amado esposo y padre deja a su pareja de casi 29 años de matrimonio y cinco hijos jóvenes. La familia declaró ante los medios de comunicación locales que habían planeado celebrar dicha fecha conmemorativa en el mismo día de Navidad. Ahora, se enfocan en juntar el dinero suficiente para los gastos funerarios.

Hasta el momento, la página de recaudación GoFundMe, ha logrado recaudar 39 mil 515 dólares de los 16 mil que pedía la sobrina del mexicano. Esto significan 766 mil 428.99 pesos mexicanos de acuerdo al tipo de cambio del día de hoy 28 de diciembre del 2022. Kimberly Montelongo y el mayor de los hermanos César Montelongo Jr., son quienes crearon el portal de ayuda, en donde han recibido el apoyo de 693 personas.

La familia buscó recaudar dinero para darle un funeral digno a su padre, junto con otros gastos que se les acumularon tras su pérdida. FOTO: GoFundMe de César Montelongo

La policía dijo que César Montelongo estaba revisando múltiples balcones en el complejo en busca de líneas de agua congeladas o rotas después de que las tuberías se desistieran debido a la reciente baja de temperaturas. Apuntaron que uno de los residentes vio al trabajador en su balcón, creyó que el hombre era un ladrón y le disparó a través de una ventana. Debido a las leyes de dicho estado donde los dueños pueden defender su propiedad si así lo consideran necesario, el residente no fue arrestado. En cambio ha "cooperado con los detectives" en la carpeta de investigación.

Cabe destacar que Montelongo era el trabajador principal de mantenimiento en el complejo de apartamentos y había laborado en el lugar durante 16 años. El mayor de sus hijos ha sido quien ha dado la cara ante los medios de comunicación, apuntó que no sabe quién es la persona que le disparó a su padre, en qué condiciones se encontraba (insinuando que quizás estaba ebrio) y por su puesto ha externado la tristeza de su familia tras la trágica muerte de su papá en la víspera de navidad.

"Mi papá no estaba tratando de entrar, solo estaba haciendo su trabajo revisando las cosas desde afuera. Y es triste, esa mañana, la mañana del 24, fueron a desayunar juntos porque sabían que todo estaría cerrado en Navidad y luego él no llegó al aniversario. No sabemos quién es el sospechoso. No sabemos en qué estado estaban. Solo sabemos que eso sucedió. Mi papá era un gran hombre de fe. Mi madre es una gran mujer de fe. Y entonces solo estamos creyendo y tratando de superarlo.", finalizó.