"Es un milagro": rescatan a un hombre que sobrevivió un día flotando en un pedazo de madera rodeado de tiburones

Después de estar aferrado a una madera por 24 horas en aguas de Australia infestadas por tiburones y cocodrilos, un hombre fue rescatado por los cuerpos emergencia, quienes calificaron el hecho como “un milagro navideño”. El servicio se produjo en una zona llamada "The Torres Strait" este miércoles por la mañana, tiempo local.

"Es increíble. Es uno en un millón”

De acuerdo con la emisora local ABC, el hombre no identificado de 31 años se encontraba a la deriva después de que su barco volcó en medio del mar. El sujeto no contaba con un chaleco salvavidas ni otro equipo de seguridad. "Es increíble. Es uno en un millón. Estar flotando en esa agua y conocer las criaturas que hay allí y seguir allí unas 20 horas después, es un tipo extremadamente afortunado”, dijo el sargento mayor Anthony Moynihan a la emisora australiana.

La embarcación quedó hecha pedazos. | Foto: Autoridad de Seguridad Marítima de Australia.

El sujeto salió de la isla Moa, ubicada en el estrecho entre Australia y Papua Nueva Guinea, en una embarcación pequeña aproximadamente a las 9:30 am del martes para un viaje de aproximadamente 63 kilómetros, hasta el islote Warraber, indicó el medio local. El hombre mantuvo comunicación con su familia hasta las 11 am, quienes informaron su desaparición a las 18 horas, después de que no llegó a su destino y no pudieron volver a entablar contacto con él.

En un inicio su búsqueda fue cancelada

Todo estaba listo para iniciar la búsqueda del hombre en un horario nocturno, sin embargo de acuerdo con la Autoridad de Seguridad Marítima de Australia, la misión de rescate se tuvo que suspender. Pero después fue visto a una milla de distancia aferrado a uno de los restos de su barco, indicaron las autoridades.

Después de perder contacto, la familia del hombre dio aviso a la autoridad. | Autoridad de Seguridad Marítima de Australia.

“Está de muy buen humor y no sufre ninguna afección grave”, destacó el sargento mayor Moynihan, mientras lo usaba como un mensaje para decirles a los usuarios de agua que “disfruten, pero asegúrese de obtener suficiente equipo de seguridad”, destacó la autoridad marítima.

Sigue leyendo:

Luto en la policía: buscaban a un hombre desaparecido y los recibieron con una lluvia de balas

Lo consideraban el Pablo Escobar de Australia, pero lo detuvieron porque la puerta de su vehículo iba mal cerrada

Con signos de deshidratación, rescatan a pescadores que estaban a la deriva en el Golfo de México