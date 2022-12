Feminicidio en Argentina: una mujer fue asesinada por su expareja tras celebrar el triunfo de la selección en el mundial

Este domingo la Selección Argentina ganó la copa del mundo luego de disputar un partido contra Francia. Miles de aficionados argentinos salieron a las calles a celebrar el triunfo de su país, sin embargo no todo fue felicidad en dicho país, ya que mientras los festejos ocurrían un hombre asesinó a sangre fría su expareja cuando la mujer regresaba de una reunión con amigos y familiares, donde vio la final del Mundial de Qatar 2022.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Córdoba, en Argentina, cerca de las 2 de la madrugada cuando la víctima, una mujer identificada como Sofía Sosa, de 23 años, regresaba a su casa junto a su hijo de 4 años y su novio, con quienes había ido a festejar el campeonato de su país. No obstante, al llegar a su domicilio, la víctima fue interceptada por su expareja, quien se escondía en unos arbustos de la casa.

La víctima fue interceptada por su expareja. Foto: especial

José Luis Gómez, de 29 de edad, abordó a Sofía Sosa con su hijo y su pareja y la apuñaló frente a ambos. Además, durante el ataque el homicida también hirió la actual pareja de su exnovia, quien rápidamente salió corriendo a pedir ayuda a las autoridades y evitar que la mujer perdiera la vida en el lugar; aunque pese a sus esfuerzos, la mujer falleció derivado de las severas heridas que sufrió.

“Estábamos en el centro de Río Ceballos y ella se quedó festejando. Yo me volví. Después un primo la trajo a la casa”, relató la tía de la víctima, quien fue de las últimas en verla con vida, según medios locales de Argentina. "No sé por qué la Justicia no hace nada. ¿Qué esperan? ¡Otra chica más, loco! Ya estoy harta de esta Justicia argentina, que cambie se lo pido por favor”, agregó la familiar de la Sofía Sosa.

El hombre fue arrestado la mañana de este lunes. Foto: especial.

Tras los hechos, las autoridades revelaron que Sosa ya había denunciado al atacante, con quien mantuvo una relación de siete meses, alegando que la hostigaba y la amenazaba de muerte. Familiares de la mujer relataron que el asesino consumía drogas y que la joven le puso fin a la relación por la violencia que ejercía sobre ella: “La molestaba mucho, la quería golpear y le había dicho que la iba a matar”, detallaron.

Tras el hecho, el feminicida se dio a la fuga y la policía local desplegó un operativo para hallarlo y arrestarlo. El arresto sucedió horas después, en la mañana de este lunes. Las autoridades precisaron que el hombre de 29 años intentó quitarse la vida, tratando de ahorcarse con un cable, pero no consiguió su objetivo y ya se encuentra detenido para ser acusado por el feminicidio de su expareja.

