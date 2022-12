Tras violar y asesinar a una estudiante de secundaria, un entrenador de soldados es ejecutado en EU

Thomas Edwin Loden Jr. se convirtió en el segundo convicto ejecutado en el estado de Mississippi, Estados Unidos, en los últimos 10 años, luego de que fue arrestado al confesar que fue él quien abusó sexualmente y asesinó brutalmente a una estudiante de secundaria de 16 años de edad identificada como Leesa Marie Gray.

El crimen ocurrió en junio del año 2000 cuando la adolescente regresaba a su casa en su automóvil luego de haber terminado su turno como camarera donde trabajaba en el restaurante de uno de sus tíos. Era la noche del 22 de junio y mientras conducía, de pronto se pinchó uno de los neumáticos por lo que la joven tuvo que estacionarse a un costado de la carretera.

En ese momento, Thomas Loden la vio y amablemente se ofreció a ayudarla con la ponchadura de la llanta del carro. El hombre se presentó ante la adolescente como un infante de marina, por lo que le mencionó que no debía preocuparse por nada ya que su formación como personal castrense, le indicaba que su deber era auxiliar a la población civil.

“No te preocupes. Soy un infante de marina. Hacemos este tipo de cosas”, dijo Thomas Loden.

Sin embargo, una vez que ganó la confianza de la adolescente, Loden le ordenó subir a su camioneta presuntamente después de que la chica le dijera que jamás querría ser una infante de Marina. Enfurecido, Thomas Edwin Loden Jr. sometió a la jovencita y durante cuatro horas la torturó hasta abusar sexualmente de ella.

Después del ultraje, el infante de Marina asesinó a la víctima al estrangularla con sus propias manos, indicaron las autoridades locales, según el NY Post. Al día siguiente, Thomas Loden fue encontrado sobre la misma carretera, estaba recostado y en su pecho se había autolacerado la frase: “Lo siento”, además de haberse provocado heridas en las muñecas de sus manos.

Thomas Loden cargó con el crimen arrepentido

De acuerdo con las autoridades, el asesino aseguró que nunca podría retractarse de la angustia que causó al matar a la adolescente, esas fueron sus últimas palabras el miércoles antes de que le inyectaran un cóctel de drogas suministradas por la Corte de Justicia del Estado, toda vez que fue sentenciado a la pena capital por los crímenes de violación y asesinato.

En el resto de su discurso final, el ex entrenador de los infantes de Marina aseguró estar arrepentido del crimen que cometió y para tratar de compensarlo, todos los días trataba de realizar una buena acción para resarcir su culpa:

“Durante los últimos 20 años, he tratado de hacer una buena obra todos los días para compensar la vida que le quité a este mundo. Sé que estas son meras palabras y no pueden borrar el daño que hice. Si hoy no te trae nada más, espero que tengas paz y cierre”, dijo Loden.

El día de su ejecución, Thomas Loden iba vestido con su uniforme rojo de la prisión y estaba cubierto por una sábana blanca mientras iba atado a un camilla, con un “te amo” dicho en japonés, Loden fue inyectado hasta la muerte. La madre de la víctima estuvo presente en la sala de ejecución quien dijo que ya había perdonado a Loden, pero cree en la pena de muerte para hacer justicia.

