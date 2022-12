Tragedia en Pensilvania: un fuerte tiroteo deja 2 heridos en un reconocido centro médico

La mañana de este jueves 15 de diciembre se registró un nuevo tiroteo en Estados Unidos. De acuerdo con 6ABC, cerca de las 08:30 horas, las autoridades de Pensilvania recibieron el reporte de una situación de emergencia en un reconocido centro médico del condado de Berks.

Al llegar a las instalaciones del Digestive Disease Associates, la policía se encontró con personas lesionadas por bala, en un inicio trascendió que eran tres heridos, pero después se confirmó que solo fueron dos. También se supo que el tiroteo no ocurrió dentro del edificio, sino en la parte posterior del lugar, el cual fue acordonado y estaba lleno tanto de patrullas como de ambulancias.

Las autoridades locales pidieron a los ciudadanos que no se acercaran a la zona, pues aunque afirmaron que la situación estaba bajo control, lo recomendable era no transitar por ahí. También se supo minutos después que habían neutralizado al tirador, aunque no se especificaba si había sido aprehendido o asesinado.

El tirador murió

El medio local 6ABC reportó hacia el mediodía que, en efecto, el atacante estaba muerto. Tras varias especulaciones, se supo que no había sido abatido por policías, sino que se suicidó de un disparo después de herir a las dos personas, quienes se confirmó que eran empleados del Digestive Disease Associates, un reconocido centro médico que lleva más de 30 años atendiendo a pacientes con enfermedades gastrointestinales y hepatológicas (hígado, vesícula, vías biliares y páncreas).

De acuerdo con el reporte oficial, el atacante llegó al lugar y sacó un arma mientras discutía con una empleada del hospital, quien trascendió sostenía algún tipo de relación con el hombre. Entonces, al percatarse del pleito, otro trabajador trató de intervenir, y fue cuando el tirador le disparó a ambos y luego se pegó un tiro que le costó la vida.

En tanto, las dos personas lesionadas fueron llevadas de emergencia al Reading Hospital, ubicado en el mismo distrito de West Reading. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de ambos, informó 6ABC.

