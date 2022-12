Tiroteo en Kentucky: detonaciones dejan al menos 1 lesionado en centro comercial de Jefferson

Un nuevo hecho violento sacudió Estados Unidos, pues la tarde de este lunes 12 de diciembre se registró un tiroteo en el centro comercial Jefferson en Louisville, Kentucky. Debido a las detonaciones de arma de fuego, al menos una persona resultó herida. En el lugar reinó el caos y el miedo, tras escuchar los disparos las personas dieron aviso a las autoridades y servicios de emergencia llegaron al lugar para atender la situación. Personas que se encontraban en el sitio captaron el movimiento posterior en video, los cuales fueron compartidos en redes sociales.

Patrullas y otros vehículos de emergencia se veían en el estacionamiento del centro comercial, justo en la entrada del mismo. Al mismo tiempo algunos oficiales de la policía caminaban en los alrededores. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado respecto al hecho, por lo que se desconoce si hubo más heridos o víctimas mortales. Del tirador tampoco se sabe nada, pues el silencio ha permeado en torno a este nuevo tiroteo.

En Estados Unidos los tiroteos son una constante, no por ello dejan de sorprender a los habitantes y al mundo en general, pues algunos se han realizado en escuelas y dejado numerosas víctimas mortales, incluidos niños, lastimando a toda la sociedad del lugar en el que ocurren.

Gobierno y organizaciones civiles han sumado esfuerzos para saber cuál es la causa de los tiroteos masivos, pero no han llegado ni al consenso de la definición, algunas personas ven en el uso de armas la causa de estas tragedias, lo cierto es que varios son los factores que suman para que esto no solo siga ocurriendo, sino que aumente.

Gun Violence Archive, un grupo de investigación sin fines de lucro que rastrea la violencia armada a partir de informes policiales, la cobertura noticiosa y otras fuentes públicas, contabilizó desde que comenzó el 2022 hasta el 10 de diciembre, 626 tiroteos masivos, los cuales define como un evento que involucra arma de fuego en un lugar público en el que al menos cuatro personas murieron o resultaron heridas.

Tiroteos del 2022

Con más de 626 tiroteos masivos Estados Unidos cerrará el 2022, en casi cada evento al menos una vida se perdió, una persona resultó herida y el terror se apoderó de muchas otras. Más allá de las cifras frías, esto implica que un padre no volvió, que una madre dejó a sus hijos, que un estudiante ya no volverá a su escuela, sillas vacías, corazones rotos y miles de lágrimas por aquellos que no volverán.

Durante el año hubo varios eventos que marcaron más que otros, y no porque una vida valga más que la otra, sino por lo que implicó para la sociedad. La masacre de Uvalde fue una de la que más lastimó a los habitantes de Estados Unidos, no solo porque la mayoría de víctimas mortales fueron niños, también por el actuar de la policía.

En noviembre se registraron varios, pero el ocurrido en un Walmart de Virginia trascendió en el mundo entero; así como el de un bar de Colorado donde miembros de la Comunidad LGBTQ+ fueron el blanco.

El 4 de agosto también se registró un tiroteo en un centro comercial, el "Mall of America" (MAO), el centro comercial más grande del país norteamericano, ubicado en Minnesota, pese a las escenas de terror que dejó el hecho, no se registraron heridos.

En mayo, poco antes de la masacre de Uvalde, hubo un tiroteo en Buffalo, donde un supremacista blanco de 18 años asesinó a 10 personas afroamericanas. Previo al hecho dejó mensajes discriminatorios hacia las personas de color.

