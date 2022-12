VIDEO | Por unas hamburguesas: hombre amenazó a cajera de McDonald´s y ella se defendió a puñetazos

En redes sociales circula un video que muestra la fuerte pelea entre un empleado de un restaurante de comida rápida y uno de los clientes. Aunque hasta ahora no se sabe en qué lugar ocurrieron los hechos, pero algunos internautas aseguran que se trataría de un establecimiento en Estados Unidos; mientras tanto, la brutal golpiza sigue ganando popularidad en diferentes plataformas digitales.

En la grabación se observa a un hombre, que aparentemente acaba de recibir su orden, discutiendo con la cajera del restaurante de comida rápida; el sujeto luce furioso gritándole a la mujer, quien no se queda callada y contesta con un tono de voz alto. Luego de decirse unas palabras, el cliente arremete contra la empleada y la jala por el delantal que trae puesto, lo que desató una fuerte reacción por parte de la víctima.

En primer momento el hombre aparece gritando a la cajera. Foto: Captura de pantalla.

Ante la agresión, iniciada por el hombre, la mujer no dudó en defenderse y rápidamente comenzó a golpear al cliente con los puños. La cajera consiguió soltarte puñetazos en la cabeza, cara y brazos; por su parte, el sujeto intentó detener la golpiza sujetando las manos de la empleada, pero no lo logró. La fuerte pelea fue presenciada por otro trabajador del establecimiento, quien no hizo nada por evitar los hechos.

Luego de unos segundos, el trabajador que estaba en la zona se acercó a intentar separar a su compañera del cliente. De igual manera, otras empleadas del restaurante intervinieron en la escena y separaron a los involucrados, quienes pese a la distancia continuaron gritando insultos y maldiciones. Compañeros de la cajera se llevaron a la mujer fuera del establecimiento entre llantos y gritos.

Tras los hechos, el cliente recoge su teléfono celular, que cayó al mostrador durante el ataque. Igualmente sigue con una actitud agresiva y comienza a señalar a los empleados hasta que aparece el gerente del establecimiento con quien también intercambia algunas palabras. Antes de que el video se corte, la cajera reaparece en escena solo para seguir gritándole al cliente, quien es calmado por el gerente.

Compañeros de la mujer tuvieron que intervenir para separarlos. Foto: Captura de pantalla.

Cliente dispara a empleado de restaurante que tomaba su orden

Este mismo día trascendió que un hombre disparó contra el empleado de un restaurante luego de que este le dijera que el establecimiento no tenía maíz. La agresión ocurrió en un establecimiento de St. Louis, Estados Unidos. Actualmente, la víctima se encuentra en el hospital y permanece en estado crítico pero estable, derivado del impacto de bala que recibió en el abdomen.

Según el Departamento de Policía Metropolitana de St. Louis, los hechos ocurrieron cuando los trabajadores del restaurante le dijeron a un cliente que no tenía comida, el hombre se enfureció y comenzó a amenazar a los empleados; ante esto, uno de los trabajadores intentó calmarlo, pero el sujeto arremetió contra el empleado y le disparó en el abdomen. Hasta ahora, la policía continúa buscando al agresor.

